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Yıldız futbolculardan Kaymakam Sırmalı'ya kupalı ziyaret

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:55
Yıldız futbolculardan Kaymakam Sırmalı'ya kupalı ziyaret
Yıldız futbolculardan Kaymakam Sırmalı'ya kupalı ziyaret

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan prtokol ile "İmkan Bizden Oynamak Sizden" Mahalle Ligi Futbol Turnuvası'nda yıldızlar katagorisinde Edremit'ti temsil eden ve büyük bir başarıya imza atarak il birinciliğini hak eden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Yıldız Futbol Takımı oyuncu ve yöneticileri kazandıkları kupa ile birlikte Kaymakam Ali Sırmalı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarete ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç eşlik etti.
Turnuvanın en büyük ödülü olan İngiltere seyahati öncesi gerçekleşen ziyarette Kaymakam Sırmalı yıldız futbolcularını göstermiş oldukları performanstan ötürü kutlayarak, kazanmış oldukları başarıdan dolayı tebrik etti. Yıldız futbolcularla tek tek tanışarak sohbet eden Kaymakam Sırmalı, "İlimiz genelinde gerçekleşen "İmkan Bizden Oynamak Sizden" Mahalle Ligi Futbol Turnuvası'nda il birinciliğinin ilçemiz okullarından bir okulun kazanması son derece gurur verici. Yıldız futbolcularımızın özverili çalışmaları sonucu başarıyla hak ettikleri turnuvanın en büyük ödülü olan İngiltere gezisinin güzel bir şekilde geçmesini diliyorum. Futbolcularımızın kazandıkları bu başarının aynı şekilde devam etmesini diliyor ve onları ileride büyük futbol kulüplerinde görmek istiyoruz" dedi. Kaymakam Sırmalı ziyaretin ardından sporculara hediyeler vererek hayırlı yolculuklar diledi.
(EME)

11.05.2017 14:04:45 TSI
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