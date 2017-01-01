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Başkale'de Engelliler Haftası etkinliği

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:02
Başkale'de Engelliler Haftası etkinliği
Başkale'de Engelliler Haftası etkinliği

(Fotoğraflı)

Engin Ertürk
VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen etkinlikle Engelliler Haftası kutlandı.
Özel Elbak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe Başkale Belediye Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Abdulselam Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Sami Karakelle, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa, Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gükhan Karaman ve Özel Elbak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Erdal Yılmaz, Kurucu Müdür Birgül Yağızer, kurum öğretmenleri, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Kaymakam Abdulselam Öztürk, "Engelliler bizim süsümüz. Onlar bize Allah'ın emanetleri, dünya onlar sayesinde bir anlam kazanıyor. Engelli çocuğu olan ailelerimiz bundan gurur duymalı, utanmamalı. Bizler onları çok seviyoruz. Onlar Allah'ın bir nakışıdır" dedi.
Palyaço ve tiyatro gösterimiyle devam eden etkinlikte, engelli öğrenciler tarafından karakalem resim çalışması yapılarak, şiirler okundu. Usta bakıcı öğretmenlerin öğrencileriyle fon müziği eşliğinde yaptığı gösteride zihinsel engelli Habip Yiğit'in de zeybek oyunu oynaması büyük beğeni kazandı.
Etkinlikte, çıkan yangın sonucu evi yanan engelli Emine Güner için kermes de açıldı. Kermesteki ikramlar ve hediyelikleri Kaymakam Abdulselam Öztürk alarak katkıda bulundu.
Programda halay çeken Davut Üzer isimli engelli öğrenci ise, Kaymakam Öztürk'e Türk bayrağı hediye etti. Bu davranış karşısında duygulanan Kaymakam Öztürk, engelli öğrenciyi alnından öptü.
Program, engeli öğrencilerle konuklarının birlikte çektiği halaylarla son buldu.
(EE-MSA-Y)

11.05.2017 14:12:03 TSI
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