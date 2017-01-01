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Başkan Tekin , Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Bartın Milletvekili M. Rıza Yalçınkaya ile birlikte Ankara'da bakanlık nezdinde yaptıkları girişimler neticesinde bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin onayı ve oluruyla hibe olarak Alaplı'ya 13 tonluk vakumlu yol süpürme aracı kazandırdıklarını bildirdi. Göreve geldiklerinden bu yana diğer hizmetlerin yanı sıra temizlik hizmetlerini de ihmal etmemeye büyük bir özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Tekin, "Belediye olarak öncelikli görevlerimizden birisi de ilçemizin temiz tutulmasıdır. Bu doğrultuda hem temizlikle ilgili hem de diğer hizmet alanlarındaki araç ve gereçlerimizi yenileyerek, araç parkımızı güçlendiriyoruz. Yeni aracımız temizlik hizmetlerimize de büyük katkıda bulunacaktır. Amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz.İlçemizin güzelliği, halkımızın ilçemizde yaşamaktan keyif duyması bizleri de huzurlu ve mutlu ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Özhaseki'ye bu desteğinden, bu duyarlılığından dolayı Alaplı halkı ve Belediyemiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Temizlik hizmetlerinde kullanacağımız yeni aracımız İlçemize hayırlı uğurlu olsun "dedi.

(EY-OA-Y)



11.05.2017 14:14:07 TSI

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