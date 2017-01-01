ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Tekin , Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:04
Başkan Tekin , Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Bartın Milletvekili M. Rıza Yalçınkaya ile birlikte Ankara'da bakanlık nezdinde yaptıkları girişimler neticesinde bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin onayı ve oluruyla hibe olarak Alaplı'ya 13 tonluk vakumlu yol süpürme aracı kazandırdıklarını bildirdi. Göreve geldiklerinden bu yana diğer hizmetlerin yanı sıra temizlik hizmetlerini de ihmal etmemeye büyük bir özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Tekin, "Belediye olarak öncelikli görevlerimizden birisi de ilçemizin temiz tutulmasıdır. Bu doğrultuda hem temizlikle ilgili hem de diğer hizmet alanlarındaki araç ve gereçlerimizi yenileyerek, araç parkımızı güçlendiriyoruz. Yeni aracımız temizlik hizmetlerimize de büyük katkıda bulunacaktır. Amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz.İlçemizin güzelliği, halkımızın ilçemizde yaşamaktan keyif duyması bizleri de huzurlu ve mutlu ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Özhaseki'ye bu desteğinden, bu duyarlılığından dolayı Alaplı halkı ve Belediyemiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Temizlik hizmetlerinde kullanacağımız yeni aracımız İlçemize hayırlı uğurlu olsun "dedi.
(EY-OA-Y)

11.05.2017 14:14:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Alaplı şehir parkına yeni dekoratif havuzlar
YEREL

ALAPLI ŞEHİR PARKINA YENİ DEKORATİF HAVUZLAR
Zonguldak'ta KBRN tatbikatı
YEREL

ZONGULDAK'TA KBRN TATBİKATI
TÜİK, nüfus istatistiklerini açıkladı
YEREL

TÜİK, NÜFUS İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI
Zonguldak'taki &quot;Temizlik&quot; operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ "TEMİZLİK" OPERASYONU

Devrek'te Beraat Kandili coşkuyla idrak edildi
YEREL

DEVREK'TE BERAAT KANDİLİ COŞKUYLA İDRAK EDİLDİ
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri sonunda 60 kursiyer sertifikasını aldı
YEREL

KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ SONUNDA 60 KURSİYER SERTİFİKASINI ALDI
Silahını temizlerken kendini vurdu
YEREL

SİLAHINI TEMİZLERKEN KENDİNİ VURDU
Alaplı Belediye Mayıs Ayı Olağan Toplantısı tamamlandı
YEREL

ALAPLI BELEDİYE MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTISI TAMAMLANDI
BEÜ'de 11. Engelsiz üniversiteler çalıştayı gerçekleştirildi
YEREL

BEÜ'DE 11. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Obezite ve diyabetin tespiti ve mücadele eylem planı projesi başladı
YEREL

OBEZİTE VE DİYABETİN TESPİTİ VE MÜCADELE EYLEM PLANI PROJESİ BAŞLADI
Bülent Ecevit Üniversitesi Bahar Şenlikleri devam ediyor
YEREL

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BAHAR ŞENLİKLERİ DEVAM EDİYOR
Anneler günü incisi 67 burda'da
YEREL

ANNELER GÜNÜ İNCİSİ 67 BURDA'DA
Sağlık çalışanları hastanede resim sergisi açtı
YEREL

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HASTANEDE RESİM SERGİSİ AÇTI
Şarampole düşmemesi için kamyoneti halatla bağladılar
YEREL

ŞARAMPOLE DÜŞMEMESİ İÇİN KAMYONETİ HALATLA BAĞLADILAR
Rektör Özer'den düzenleme kuruluna teşekkür
YEREL

REKTÖR ÖZER'DEN DÜZENLEME KURULUNA TEŞEKKÜR
Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine Başhekim Yardımcısı atandı
YEREL

KDZ. EREĞLİ DEVLET HASTANESİNE BAŞHEKİM YARDIMCISI ATANDI
Başkan Tekin Berat Kandilini kutladı
YEREL

BAŞKAN TEKİN BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Milli sporcudan Karayılmaz'a ziyaret
YEREL

MİLLİ SPORCUDAN KARAYILMAZ'A ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

"KABUL EDİYORUM ÇOCUKKEN GERÇEK BİR BELAYDIM"

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 “Eski arabalara merakım var”