YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alaplı şehir parkına yeni dekoratif havuzlar

Alaplı şehir parkına yeni dekoratif havuzlar



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediyesi, Şehir Park alanındaki çevresi genelinde görsel güzelliği artırmak amacıyla parklara yaptığı dekoratif süs havuzlarına yenilerini ekliyor. Proje kapsamında şehir merkezindeki Atatürk Parkı'na yapılan büyük boyutlu havuzların yapımı tamamladı.

Alaplı şehir içindeki, Atatürk Park alanında bulunan değişik ebat ve mimari tasarımlarda süs havuzu yapan Alaplı Belediyesi, özel led aydınlatmalarla ışıklandırdığı havuzlarla bölgenin yaşamına renklilik kazandırıyor. Dekoratif süs havuzlarına yerleştirilen fıskiye görsel zenginlik katacak. Alaplı genelinde bugüne kadar 4 adet dekoratif süs havuzu yapan Belediye, yeni havuzların yapımını da devamı geleceği belirtildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Her geçen gün Alaplı yeniliyor, güzelleştiriyor ve yaşam kalitesini yükseltiyoruz. İlçenin estetiğine katkı sağlayacak görsel tasarımlarla halkımıza yenilikçi bir İlçe sunuyoruz" dedi.

(EY-OA-Y)



11.05.2017 14:14:41 TSI

NNNN

