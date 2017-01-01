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Alaplı şehir parkına yeni dekoratif havuzlar

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:05
Alaplı şehir parkına yeni dekoratif havuzlar

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediyesi, Şehir Park alanındaki çevresi genelinde görsel güzelliği artırmak amacıyla parklara yaptığı dekoratif süs havuzlarına yenilerini ekliyor. Proje kapsamında şehir merkezindeki Atatürk Parkı'na yapılan büyük boyutlu havuzların yapımı tamamladı.
Alaplı şehir içindeki, Atatürk Park alanında bulunan değişik ebat ve mimari tasarımlarda süs havuzu yapan Alaplı Belediyesi, özel led aydınlatmalarla ışıklandırdığı havuzlarla bölgenin yaşamına renklilik kazandırıyor. Dekoratif süs havuzlarına yerleştirilen fıskiye görsel zenginlik katacak. Alaplı genelinde bugüne kadar 4 adet dekoratif süs havuzu yapan Belediye, yeni havuzların yapımını da devamı geleceği belirtildi.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Her geçen gün Alaplı yeniliyor, güzelleştiriyor ve yaşam kalitesini yükseltiyoruz. İlçenin estetiğine katkı sağlayacak görsel tasarımlarla halkımıza yenilikçi bir İlçe sunuyoruz" dedi.
(EY-OA-Y)

11.05.2017 14:14:41 TSI
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