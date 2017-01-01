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Kültür Evi inşaatında sona yaklaşıldı



(Fotoğraflı)



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın her mahalleye bir kültür evi projesi kapsamında yapımına başlanan Seydo Atilla Kültür Evinin inşaatında sona yaklaşıldı.

Seydo Atilla Kültür Evi inşaatının yaklaşık yüzde 85'lik kısmı tamamlanırken, kalan işlerinde en kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Menderes Atilla, Başkan Yardımcısı Mehmet Altun'dan bilgi aldı. Başkan Atilla, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, kültür evlerinin artık yerel kültürün bir parçası haline geldiğini söyledi. Vatandaşların çok amaçlı kullanabilecekleri mekanlar inşa ettiklerini ifade eden Başkan Atilla, "Seydo Atilla Kültür Evimiz bitme aşamasında. Şu anda kültür evimizin elektrik tesisatları yapılıyor. Kültür evleri artık bizim kültürümüzün bir parçası oldu. Bundan dolayı gelenek ve göreneklerimiz için gerekli olan bir mekan. Seydo Atilla kültür evimizi de çok amaçlı yapmış olduk. Vatandaşlarımız taziyelerini, mevlitlerini, toplantılarını burada yapacaklar. İlçemize ve Seydo Atilla mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız" dedi.

(UK-SD-Y)



11.05.2017 14:21:22 TSI

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