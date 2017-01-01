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Kulp'ta 'Çocuk Şenliği' düzenledi



(Fotoğraflı)



Muhsin Taş

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp Belediyesi ile Kaymakamlığının ortaklaşa organizasyonuyla düzenlenen 1'inci Çocuk Şenliği yoğun ilgi gördü.

Kulp Belediyesi ve Kaymakamlığınca, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde gerçekleşen 1'inci Çocuk Şenliği düzenlendi. İlçeye bağlı ilk ve ortaokul öğrencileri, katıldıkları şenlikte gönüllerince eğlendi. Şenliğe katılan çocuklar, gün boyunca sahneye çıkıp, şarkılar söyledi, oyunlar oynadı, gösteriler izledi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Dülgeroğlu, çocuklara farkı ortamlar oluşturma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Çocuklarımızın sosyal yeterlilik ve duygusal anlamda olgunluk kazanmalarını sağlamak, çocuklarımızın hayatında oyunu aktif kılmayla mümkündür. Bizler de değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın kişisel gelişimine destek olmak, onları eğlendirmek ve mutlu edebilmek adına ilçemizde bu organizasyonu gerçekleştirdik" dedi.

(MT-MP-Y)



11.05.2017 14:22:27 TSI

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