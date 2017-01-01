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Yüreğir'de turnuva heyecanı başladı

- Başkan Çelikcan: "Başarılı sporcular kazanacağız"



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ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi'nin 10-19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında düzenlediği "Geleceğimiz Minikler Futbol Turnuvası" başladı. Turnuva karşılaşmalarının sembolik başlama vuruşunu yapan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Ben inanıyorum ki buradan Adana takımlarımıza başarılı sporcular kazandıracak, aramızdan yeni Fatih Terimler yetiştireceğiz" dedi.

Yüreğir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği 'Geleceğimiz Minikler Futbol Turnuvası' PTT Evleri Mahallesi Metin Türel Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törenle başladı. Törende açılış öncesi Ethem Kuzucu İlkokulu ve Cahit Kıraç İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Turnuva kapsamında gerçekleştirilecek maçların sembolik karşılama vuruşunu gerçekleştiren Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Bugün burada çok güzel bir ortam, neşeli yüzler, gülen gözler görüyorum. İnşallah bu neşemiz ömür boyu devam etsin diliyorum. Sevgili gençler sizler bu turnuva ile sporla buluşarak topluma faydalı birer insan olma adına güzel bir başlangıç yapıyorsunuz. Sporda güzel ahlak sizde vücut bulacak, güzel ahlakınızla örnek olacaksınız. Karşılaşmalarda sonuç önemli değil. Önemli olan dostça mücadeleniz. Ben inanıyorum ki buradan Adana takımlarımıza başarılı sporcular kazandıracağız. Adana'mızdan yeni Fatih Terimler yetiştireceğiz" diye konuştu.



Başkan Çelikcan: "Bu tesisler sizin için"

Konuşmasında Yüreğir'e 15 adet spor tesisi kazandırdıklarının altını çizen Başkan Çelikcan, "Şuan bu turnuvamızın açılışını yaptığımız bu tesislerimiz gibi Yüreğir'i spor tesisleri ile donattık, donatıyoruz. Size bir müjde daha vereyim. İnşallah Yüreğir'e bir yıl içinde çok güzel bir tesis daha kazandıracağız. Kapalı Yüzme Havuzumuz ve Kapalı Spor Salonumuz çok kısa bir zaman içinde sizlerin hizmetinde olacak. Bu tesisler sizler için, Yüreğirli için. Sizlere başarılar diliyor, emeği geçenleri kutluyorum" şeklinde konuştu.

Turnuva karşılaşmaları PTT Evleri, Levent, Doğankent, Solaklı, Çağırkanlı ve Sarıçam mahallelerinde bulunan Yüreğir Belediyesi Spor Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Etkinlikler kapsamında düzenlenen Kros yarışmaları ise Solaklı ve Yunusoğlu mahallelerinde bulunan tesislerde yapılıyor.

(ELF-Y)



11.05.2017 14:22:27 TSI

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