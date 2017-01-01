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Bingöl'de esnaflara yapılandırma uyarısı



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yılmaz Çapak, vergi yapılandırmasına müracaat eden üyelerin, son ödeme tarihi 31 Mayıs olan borçlarını ödemeleri konusunda uyardı.

6736 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran esnaflarla ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Çapak bilgilendirmede bulundu.

Çapak, "Yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödedikleri takdirde kanundan yeniden yararlanma imkanına kavuşmuş olacaklardır. 6736 sayılı Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemeler büyük önem taşımaktadır. Zira 6736 sayılı Kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizden tek taksit ödeme seçeneğini tercih edenler ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır"dedi.

Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için tanınmış olan son şansın kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Çapak, "Kanun hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden vergi dairelerinden,444 0 189 Vergi İletişim Merkezinden bilgi alınabilecektir. Esnaf ve Sanatkarlar odamıza bağlı üyelerimizden vergi yapılandırmasına müracaat etmiş üyelerimizin Ocak'tan Mayıs'a ertelenen vergi borçlarının 2. taksitlerini ödemeyi unutmamalarını ve yapılandırmalarının bozulmaması için 31 Mayıs 2017'ye kadar ödemelerle ilgili gereken hassasiyetti göstermeleri önem gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

(YA-HİV-Y)



11.05.2017 14:38:35 TSI

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