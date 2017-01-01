YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Özel öğrencilerin gözünden Beyşehir fotoğrafları sergisi

Özel öğrencilerin gözünden Beyşehir fotoğrafları sergisi



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, özel gözler fotoğraf sergisi açıldı.

Beyşehir Ali Rıza Celeboğlu İlkokulu ile Hüyük ilçesindeki Mevlana İlkokulundaki özel eğitim sınıfında öğrenim gören özel öğrencilerin objektiflerine yansıyan Beyşehir fotoğrafları, açılışı yapılan özel öğrenciler fotoğraf sergisinde katılımcıların beğenisine sunuldu. Ali Rıza Celepoğlu İlkokulu bahçesinde kurdelenin kesilmesinin ardından katılımcılar özel öğrencilerin Beyşehir'in değişik mekanlarında çekimini gerçekleştirdiği fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Her iki okulun sınıf öğretmenleri Yunus Meşe ve Havva Ceran eşliğinde fotoğraf sergisi için mesai yapan özel öğrencilere, çekimlerinde ve fotoğraf eğitimlerinde Beyşehir Fotoğraf Topluluklarından fotoğrafçılar da destek verdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Bu cümlenin söylemde kalmayıp eylemde de kendisini göstermesi için, özel gereksinimli bireylerin fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini gösterebilmek için, toplum içerisinde farklılıkların bir ayrıştırma değil, birleştirme vesilesi olarak görülmesi amacıyla bu özel proje hayata geçirilmiştir" denildi. Sergide, 19 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Özel öğrencilerin fotoğraflarından oluşan ikinci serginin 22 Mayıs'ta Hüyük Mevlana İlkokulunda açılacağı belirtildi.

Programa, Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Taşdemir, İlçe Mili Eğitim Şube Müdürleri Rüştü Beğendi ve Onur Kafalı, Beyşehir Fotoğraf Topluluğu Başkanı Seyit Konyalı, kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmenler,özel öğrenciler, fotoğrafçılar ile velileri ve vatandaşlar katıldı.

(ARÖ-FM-Y)



11.05.2017 14:52:18 TSI

NNNN

