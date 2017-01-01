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Bölge birincilerinden Müdür Arkaaltı'ya ziyaret



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KİLİS (İHA) - Tiyatro kulübü üyeleri ve Şiir Okuma yarışmasında dereceye giren gençler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı'yı ziyarette bulundu.

Gençlik Merkezi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Skeç birincisi olan Tiyatro kulübü üyeleri ve Şiir Okuma yarışmasında dereceye giren gençler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı'yı ziyarette bulundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye genelindeki gençlik merkezleri arasında düzenlediği skeç yarışmasında Tiyatro ekibi il birincisi olduktan sonra Gaziantep'te düzenlenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi finalinde de birinciliği elde etti. Arkaltı, "İlimize böylesine gurur verici bir tabloyu yaşatan başta Tiyatro Eğitmenimiz Mehmet Hidayet'e, oyuncularımıza,şiir okumada dereceye giren gençlerimize, teknik ekibimize ve Kilis Gençlik Merkezi personellerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.15-21 mayıs Gençlik Haftasında Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye Finali Yarışmalarında Ekibimize başarılar diliyorum" dedi.

Arkaltı, bölge birincisi olan Tiyatro ekibine Başarı Belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.

(MAD-SD-Y)



11.05.2017 14:54:00 TSI

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