Aydın Vergi Dairesinden Söke Esnaf Odalarına ziyaret
(Fotoğraflı)
Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Ocak ayından Mayıs ayına ertelenen yapılandırmaların ikinci taksinin son ödeme günü 31 Mayıs 2017. Yapılandırmaların bozulmaması için vatandaşlara son ödeme günü hatırlatılıyor.
Konuyla ilgili olarak Aydın Vergi Dairesi Başkanvekili Cemil Müsevitoğlu beraberinde Söke Vergi Dairesi Müdürü Süleyman Demir ile birlikte Söke'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Vergi Dairesi heyeti Söke Esnaf Odalarını ziyaret etti. Söke Mehmet Ali Akkar, esnaf odaları binası toplantı salonunda oda başkanları tarafından karşılanan Vergi Dairesi yetkilileri; yeniden yapılandırmaların bozulmaması, borçların yapılandırma avantajından yararlanan vatandaşlarının bu haklarının devam etmesi için uyarılarda bulundu.
Vergi Dairesi yetkilileri esnaf odalarının ardından Söke'de çeşitli kurumlara da benzer ziyaretlerde bulundu.
(LT-MB-Y)
11.05.2017 14:54:04 TSI
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