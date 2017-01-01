ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cihanbeyli'ye modern kapalı pazar alanı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:50
Cihanbeyli'ye modern kapalı pazar alanı
Cihanbeyli'ye modern kapalı pazar alanı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, belediye tarafından yaptırılacak kapalı pazar alanının temeli törenle atıldı.
Törende konuşan Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçeye çok önemli bir eseri daha kazandırdıklarını söyledi. Göreve gelmeden önce halka verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Kale, kapalı pazar alanının da bu bunlardan biri olduğunu, eserin tamamlamasıyla ilçede önemli bir eksikliğin daha giderileceğini kaydetti. Cihanbeyli'de yapılan diğer belediye çalışmalarını da anlatan Mehmet Kale, hizmette sınır tanımadıklarını belirterek, "Cihanbeyli'nin güzel insanlarına en güzel hizmeti vermek, bu topraklara yeni eserler kazandırmak, yaşam standardını yükseltmek için gece-gündüz demeden çalışmaktayız. Hizmette sınır tanımıyoruz. Her geçen gün yeni bir eserle vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. Şunu rahatlıkla ifade etmeliyim ki, ilçemiz tarihinde görülmemiş hizmetleri bizim dönemimizde almıştır. Burayı bilen herkes 'Cihanbeyli altın dönemini yaşıyor' görüşünde birleşmiştir. Fiziki belediyecilikten kültüre, sosyal projelerden spora, yeşil alan çalışmalarından tanıtıma kadar birçok alanda yaptığımız çalışmalarla örnek gösteriliyoruz. Yaptığımız hizmetlerin ünü Konya sınırlarını da aşarak tüm Türkiye'ye ulaşmıştır" dedi.

"Örnek bir proje olacak"
Cihanbeyli kapalı pazar alanının toplam 7 bin 120 metrekarelik alan üzerinde inşa edileceğini ifade eden Başkan Kale, ilçe ekonomisine çok ciddi anlamda katkı sağlayacak bu projenin kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Kale, "Tesisimizde iş yerlerinden soğuk hava depolarına, fırınlardan mevsimlik işçilerin hizmetine sunulacak hamama kadar birçok bölüm bulunacak. Burası haftanın her günü ticari faaliyetlerin yapıldığı örnek bir eser olacak. Bu konuda çok iddialıyız. Cihanbeyli, Orta Anadolu'nun en kapsamlı ve en fonksiyonel kapalı pazar alanına kavuşacak" dedi.
Daha sonra kürsüye gelen Cihanbeyli Kaymakamı Mustafa Kutlu ise, modern şehirler için kapalı pazar alanlarının önemine dikkat çekerek, projeye imza atan Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale'yi kutladı. Konuşmaların ardından Cihanbeyli kapalı pazar alanının temeli törene katılan protokol üyeleri tarafından atıldı.
(İB-FM-Y)

11.05.2017 14:58:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Seydişehir'in kurucusu Seyyid Harun Veli Hazretleri anıldı
YEREL

SEYDİŞEHİR'İN KURUCUSU SEYYİD HARUN VELİ HAZRETLERİ ANILDI
Trafikte hamile doktora silahlı saldırı
YEREL

TRAFİKTE HAMİLE DOKTORA SİLAHLI SALDIRI
Özel öğrencilerin gözünden Beyşehir fotoğrafları sergisi
YEREL

ÖZEL ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN BEYŞEHİR FOTOĞRAFLARI SERGİSİ
Başkan Tutal'dan engelli belediye çalışanlarına sürpriz
YEREL

BAŞKAN TUTAL'DAN ENGELLİ BELEDİYE ÇALIŞANLARINA SÜRPRİZ
Beyşehir'de yılın şoförü ödüllendirildi
YEREL

BEYŞEHİR'DE YILIN ŞOFÖRÜ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Konya'da 4 fuar birden açıldı
YEREL

KONYA'DA 4 FUAR BİRDEN AÇILDI
Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkı yaza hazır
YEREL

ŞEHİT SAVCI HAKAN KILIÇ KANYON PARKI YAZA HAZIR
Başsavcı Tezcan, Kariyer Günleri'nin konuğu oldu
YEREL

BAŞSAVCI TEZCAN, KARİYER GÜNLERİ'NİN KONUĞU OLDU
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Başkan Kütükcü: &quot;Üretim Reform Paketi, sermayeyi üretime motive edecek&quot;
YEREL

BAŞKAN KÜTÜKCÜ: "ÜRETİM REFORM PAKETİ, SERMAYEYİ ÜRETİME MOTİVE EDECEK"
Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar
YEREL

EV SAHİBİ OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR
MEDAŞ´tan muhtarlara ihbar hattı
YEREL

MEDAŞ´TAN MUHTARLARA İHBAR HATTI
Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Konya merkezli 24 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA MERKEZLİ 24 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Zehirlendikleri sanılan iki çocuk uyurken bulundu
YEREL

ZEHİRLENDİKLERİ SANILAN İKİ ÇOCUK UYURKEN BULUNDU
Başkan Akyürek: &quot;Zihinlerdeki engelleri kaldırmak için çalışmalıyız&quot;
YEREL

BAŞKAN AKYÜREK: "ZİHİNLERDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"
Beyşehir'de 10 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü kutlandı
YEREL

BEYŞEHİR'DE 10 MAYIS DÜNYA GÖÇMEN KUŞLAR GÜNÜ KUTLANDI
NEÜ'de Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinin mezuniyet heyecanı
YEREL

NEÜ'DE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİNİN MEZUNİYET HEYECANI
Konya'daki tarihi eser operasyonu
YEREL

KONYA'DAKİ TARİHİ ESER OPERASYONU
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Meram'da Fahrünnisa Hatun Sosyal Tesisinin temeli atıldı
YEREL

MERAM'DA FAHRÜNNİSA HATUN SOSYAL TESİSİNİN TEMELİ ATILDI
Beyşehir'in parklarında yeni nesil oyun grubu dönemi
YEREL

BEYŞEHİR'İN PARKLARINDA YENİ NESİL OYUN GRUBU DÖNEMİ
Ereğli'de Uzun Çarşı değişimle canlandı
YEREL

EREĞLİ'DE UZUN ÇARŞI DEĞİŞİMLE CANLANDI
Meram Kadın Meclisi kuruldu
YEREL

MERAM KADIN MECLİSİ KURULDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...