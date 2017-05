YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekintaş: "Belediyeye giren her kuruş hizmete harcanıyor"

Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 2017 yılı Emlak ve İş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit ödemelerinin 31 Mayıs'ta sona ereceğini belirterek "Kanun gereği belediyemize vergi olarak giren her kuruş hizmet olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor" dedi.

2017 yılı Emlak ve İş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Her sene iki taksit halinde ödenen Emlak Vergisi ve İş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ilk taksit ödeme işlemleri 1 Mayıs'ta başlatılan ve belediyeler tarafından alınan vergilerin son ödeme tarihi ise 31 Mayıs olarak belirlendi. Emlak ve İş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ödemelerinde sona yaklaşılırken Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş konuya ilişkin açıkla yaptı. Vergi taksitlerinin ödenmesinde son tarihin aşılmadan yapılması gerektiğinin altını çizen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 2017 yılı Emlak ve İş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit ödemelerinde son günün 31 Mayıs Çarşamba olduğunu, mükelleflerin ise vergilerin ödenmesi hususunda duyarlılık göstermelerini istedi.

Emlak ve İş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi konusunda vatandaşların çok hassas olduğunu ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Mayıs ayı vatandaşlarımızın sorumluluğunu yerine getirdiği vergilerini ödediği bir ay. Bu ay içerisinde emlak, reklam ve çevre temizlik vergilerinin ilk taksitlerinin ödenmesi gerekiyor. Bu şehirde yaşayan Altınordulu kardeşlerimizin bu sorumluluğu yerine getirmelerini istiyoruz. İlk taksitlerin ödenmesi 31 Mayıs Çarşamba günü son bulacak. Kanun gereği elde ettiğimiz bu gelirler ile vatandaşımıza sunduğumuz hizmetlere devam ediyoruz. Temel kaynaklarımızdan bir tanesi vergiler, bu sebeple milletimizi duyarlı olmaya, hassas davranmaya, özellikle yapılandırmanın da devreye gireceği bu dönemde geçmiş ve güncel vergilerini ödemeye davet ediyoruz" diye konuştu

Öte yandan vergi ödemelerinde taksitlendirme yapıldığına dikkat çeken Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, vatandaşların vergilerini zamanında ödeyerek gecikme faizine düşmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

