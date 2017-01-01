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Akçaabat'ta turizm masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Akçaabat Belediyesince "Turizmde sorunların tespiti, beklentiler ve çözüm önerileri" konulu bir toplantı yapıldı.

Akçaabat'ın tanıtım videosunun izlenmesinin ardından Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Turhan Bektaşoğlu, bir konuşma yaparak turizmin ilçe için neden önemli olduğunu anlattı.

Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel de ilçenin kültürel derinliğe dikkat çekerek "Akçaabat; kültür, sanat ve turizm şehridir. Akçaabat, tarihi değerleri, kültürel derinliği, doğal güzellikleri olan bir ilçedir. Sahip olduğumuz bu değerleri kültürel açıdan yaşatmak, geliştirmek ve tanıtmak için toplum olarak birlikte hareket etmeliyiz. Turizm işbirliği gerektiren, birçok unsuru bir araya getirebilen bir sektördür" dedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ise her yıl ilçeye gelen turist sayısında artış yaşandığını kaydederek "Akçaabat'a özellikle körfez ülkelerden gelen turist sayısı her geçen yıl artıyor. Doğa harikası yaylalarımız, zengin mutfağımız, tarihi Orta Mahallemiz, köftemiz, horonumuz gibi değerlerimiz ilçemize turist çeken başlıca unsurlarımızdır. Ancak, bizler sadece bunlarla yetinmiyoruz. Kültür, sanat ve turizm şehri olan güzel ilçemizi yılların verdiği deneyim ve tecrübeyle sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda ilçemizin çeşitli bölgelerine canlılık kazandıracak birçok proje geliştiriyoruz. Akçaabat'ın büyük bir turizm potansiyeli var ve biz turizmde daha yolun başındayız. Devlet kurumlarıyla, halkla, sivil toplum kuruluşlarıyla, özel sektörle işbirliği yaparak bu potansiyeli harekete geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Turizm İl Müdür Ali Ayvazoğlu da ilçenin sahip olduğu kültürel değerleri ve doğal güzellikleri en yüksek seviyede değerlendirerek ilçenin turizm potansiyelinin arttırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya turizm sektöründe hizmet veren otel, cafe-restoran, lokanta ve tur işletmeciliği yapan işletme sahipleri de katıldı.

(BK-ÖS-Y)



11.05.2017 15:18:21 TSI

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