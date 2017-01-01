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Zile'de 17 konağın cephe restorasyonu başladı



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Zile ilçesinde 'Amasya Caddesi Sokak Sağlıklaştırması' projesi kapsamında 17 konağın cephe restorasyonu yapılacak.

Zile Belediyesi tarafından hazırlanıp Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen 'Amasya Caddesi Sokak Sağlıklaştırması'' projesi kapsamında turizm destinasyonu içerisinde bulunan 17 adet konağın cephe restorasyonları ve sokak düzenlemesi yapılacak. Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, turizm destinasyonu içerisinde bulunan tarihi Amasya Caddesi üzerinde bulunan tarihi konakların restore edilerek çağdaş yaşama katılması, sokak dokusunu tanımlayan tüm ögelerin korunması ve kültür turizmine katılmasının sağlanacağını kaydetti.

Başkan Vidinel ayrıca 7 bin yıllık tarihi olan Zile'nin bölge turizminin gelişmesine, canlanmasına büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "Projemizin süresi 2 yıl olup en kısa süre içerisinde evlerimizin restorasyonlarının yapılması hedeflenmektedir" dedi.

(Nİ-UY-Y-)



11.05.2017 15:30:44 TSI

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