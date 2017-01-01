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Siverek'te engelliler sergi açtı



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören bir grup engelli çocuk, engelliler haftası dolayısıyla sergi açtı.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde çeşitli düzenlenen etkinliklerle kutlanan 'Engelliler Haftası' nedeniyle Siverek ilçesinde bir grup engelli öğrencinin el işlerinin yer aldığı bir sergi açıldı. Kültür ve Yaşam Evi bahçesinde özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencilerinin bir yıl boyunca işledikleri ele emeği göz nuru el işlerinin 2 gün boyunca sergileneceği öğrenildi. Rehabilitasyon merkezi sorumlusu Hüseyin Şeker amaçlarının engelli öğrencilere imkan tanındığında engelleri aşabileceklerini topluma anlatmak olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz bir yıl boyunca yaptıkları yaklaşık 400 eseri iki gün boyunca sergileyeceğiz. Amacımız toplumda engelli kardeşlerimize karşı ön yargıları kırıp onlarla aramızda fark olmadığını mesajını topluma vermektir"

Serginin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Postacı, merkez öğretmenleri ve engelli öğrencilerin aileleri katıldı.

(CS-SD-Y)



11.05.2017 15:33:03 TSI

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