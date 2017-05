YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çelik: "Engellilerimize pozitif ayrımcılığımız devam edecek"

Başkan Çelik: "Engellilerimize pozitif ayrımcılığımız devam edecek"



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa Öğretmenevinde düzenlenen programda engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Şehzadeler Belediyesi olarak Engelli bireylere her zaman öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Çelik, engellilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası nedeni ile Öğretmenevinde düzenlediği programda engelli dernekleri ile vatandaşları kahvaltıda ağırladı.

Engelli bireyler olarak Şehzadeler Belediyesinde her zaman pozitif ayrımcılık gördüklerini ifade eden Şehzadeler Belediyesi Engelli Meclisi Başkanı Selami Pazar, "Bizler engelli bireyleriz. Ben de bir görme engelliyim her zaman için aranızdayım. Şehzadeler Belediyesi Engelliler Meclisi olarak her zaman yanınızda oluyor, sorunlarınızı dinliyoruz. Kent Konseyi olarak göreve geldiğimiz günden beri yaptığımız etkinlikleri sizler için yapıyoruz. Bir takım eksikliklerimiz de olmuştur bu nedenle sizlerden özür diliyorum. Bizler yaptığımız projelerde başarılı olmak için her zaman kamu kurum ve kuruluşlarımıza giderek taleplerimizi iletiyoruz. Burada değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik bizlere her zaman destek olmuş ve büyük etkinlikler yapmamızı sağlamıştır. Şehzadeler Belediyemize engellilerimizin her sorunu için gittiğimizde başkanımızın kapısını çaldığımızda hep öncelik gördük. Bu noktada biz engellilere, kadınlara, şehit ve gazi ailelerine büyük önem vere değerli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediyesi 2014' de yeni kurulan bir belediye olmasına rağmen, kendisine ait bir makam odası dahi yokken başkanımız ilk projesini engellilerimiz için yapmıştır. Biz engellilere vermiş olduğu tüm destekler nedeni ile değerli belediye başkanımız Ömer Faruk Çelik'e şükranlarımı sunuyorum" dedi.



"170 bin vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz"

Şehzadeler'de yaşayan tüm vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bizim görevimiz şehrimizde yaşayan tüm insanların mutluluğunu temin etmek ve bu yönde çalışmaktır. Biz hizmetlerimizi yaparken kadınlarımızı, engellilerimiz gazilerimizi ve şehitlerimizi unutmadan hizmetlerimizi yapıyoruz. Bizlerin bu günleri yaşamasına vesile olan şehitlerimizi anmadan geçersek, onların kemiklerini sızlatmış oluruz. Bunu yaparken gazileri, yetimleri ihmal edersek vicdanlarını sızlatmış oluruz. Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden beri Şehzadeler'de yaşayan 170 bin vatandaşımızın hayatını kolaylaştırabilmek ve pozitif ayrımcılık yapılacak olan guruplara ilave pozitif ayrımcılık yapabilmek ve onları da Şehzadeler'in mutlu birer bireyi haline getirebilmek için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak göreve başladığımız yıl ilk olarak engelliler meclisimizi kurduk ki çok aktif bir engelliler meclisimiz var. Tüm engelli vatandaşlarımıza hizmet eden sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Biz göreve geldiğimizde Manisa'da engelli çocuklarımızın rahatlıkla oynayabileceği bir çocuk oyun parkı yoktu. Şuana kadar engelsiz çocuklarımızın da rahatlıkla oynaya bileceği 20 adet çocuk oyun parkını Şehzadeler'e kazandırdık. Engelli vatandaşlarımızın yapılacak olan etkinliklere rahatlıkla ulaşımlarını sağlamak amacı ile bir engelli hizmet aracını aldık. Engellilerimiz için birçok hizmeti yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlar olarak engellilerimiz konusunda duyarlı olursak sıkıntılar çok daha azalmış olacak, mutluluklar artacak ve daha huzurlu bir şehirde hep beraber yaşayacağız. Her engel, engel değildir aşıldığında, diyoruz. Bizler bugüne kadar birçok engeli aştık, bundan sonra da sizin sevginiz ve desteğiniz ile aşmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Özel İş Eğitim ve Uygulama Merkezinde eğitim gören öğrencilerin yaptığı dans gösterileri büyük beğeni topladı. Programın sonunda engelli çocuklar ve aileleri çalan oyun havaları eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

Düzenlenen kahvaltı programına Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yanı sıra, Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Seher Taydaş, Engelliler Meclisi Başkanı Selami Pazar, Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Gülgül, Engelli Dernek Başkanları yönetimleri ve çok sayıda engelli vatandaş ile ailesi katıldı.

(SC-Y)



11.05.2017 15:49:09 TSI

NNNN