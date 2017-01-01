YEREL HABERLER / BAYBURT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali İsmail Ustaoğlu, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Taşhan'da düzenlenen sergiye katıldı

Vali İsmail Ustaoğlu, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Taşhan'da düzenlenen sergiye katıldı



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - İl Emniyet Müdürlüğü, İl jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen sergide ilgililerden bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu, takıldığında alkollü bireylerin dış dünyayı nasıl gördüklerini ortaya koyan "Alkol Gözlüğü"nü test etti.

Vali İsmail Ustaoğlu burada yaptığı konuşmada trafik kazalarının Türkiye'ye acı bedeller ödettiğini söyledi. Bu anlamda bu gibi etkinliklerin oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Vali İsmail Ustaoğlu, "Son yıllarda alınan tedbirler ve vatandaşlarımızın bu konuda gösterdiği hassasiyet trafik kazalarında giderek azalma gösteriyor. İlimiz açısından baktığımızda Allah'a şükürler olsun trafik kazaları oldukça düşük seviyelerde. Fakat ülkemiz açısından baktığımızda maalesef çok acı felaketlere her gün haberlerde şahit oluyoruz." dedi.

Toplum olarak özellikle motosiklet kullanımında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığına dikkat çeken Vali İsmail Ustaoğlu, " Bu konuda çok sıkı denetimler yapacağız. Kask olmamasından kaynaklı çok ciddi sonuçlar doğuran kazalar görüyoruz. Bununla ilgili denetimlerimizi artıracağız." diye konuştu.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Taşkın Tuncer ise Bayburt'ta Nisan 2017 itibariyle polis sorumluluk bölgesinde 53 maddi hasarlı, 37 yaralanmalı ve 2 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda 55 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından Vali İsmail Ustaoğlu, üstün hizmet ve gayretleri dolayısıyla ödüle layık görülen Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Polis Memurları Muammer Yüce ve Hüseyin Özer'e plaket verdi. Törende ayrıca trafik kurallarına uymakta gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla Erdal Kaya ve motosiklet sürücülerine İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural tarafından plaket verilerek kask hediye edildi.

Törene Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve öğrenciler katıldı.

(YY-AA-Y)



11.05.2017 16:03:35 TSI

NNNN

