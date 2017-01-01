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Başkan Yücel görme engellilerle buluştu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:57
Başkan Yücel görme engellilerle buluştu
Başkan Yücel görme engellilerle buluştu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle 'Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nin' üyeleri olan görme engelli vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, görme engelli bireylerle buluştu. Kahvaltının ardından, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde 6 aylık Braille Okuma Yazma Kursu ve Temel Bilgisayar Eğitimi alan ve başarılı olan kursiyerlere başarı sertifikalarını Başkan Yücel takdim etti. Görme engelli kursiyerler verilen eğitim için Başkan Yücel'e teşekkür etti.
Yücel: "Her zaman onlarla birlikte olacağız"
Belediye olarak Alanya'da engelleri kaldırdıklarını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Gerek şehrimizde yaşayan gerekse de buraya tatile gelen engelli bireyler, memnuniyetlerini her fırsatta bizlere iletiyor. Onların da herkes gibi bir birey olduğu gerçeğini unutmadan hareket ediyoruz. Her zaman onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.
6 ayda bilgisayarı öğrendiler
Braille klavye, Braille yazıcı, Braille satranç takımı gibi teknik donanımlı araç gereçlere sahip olan Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde 6 aydır, haftada 6 saatlik periyotlarla verilen kurslar sonucunda 10 görme engelli birey, Braille okuma yazma ve temel bilgisayar eğitimini başarıyla tamamladı. Kursiyerler, Braille okuma yazma, 10 parmak klavye kullanımı, Microsoft Office programları kullanımı, dosya ve klasör oluşturma, kısa yollar (kes, yapıştır, kopyala), USB kullanımı/aktarım yapma, cd kullanımı, mp3 çalma, mobil ile internet bağlantısı sağlama, arama motoru kullanımı, müzik video ve sesli kitap açma indirme konu başlıklarında eğitim aldı.
Para miktarını rahatça ayırt edebilecekler
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın görme engelliler için ürettiği Türk Lirası Tanıma Şablonu, Alanya Belediyesi'nin talebi üzerine temin edilerek kursiyerlere dağıtıldı. Merkez Bankası'nın ürettiği aparat hem madeni hem de kâğıt paraların bütün çeşidinin tanınmasına yardımcı oluyor. Görme engelli bireyler, temin edilen ve kendilerine dağıtılan Para Ölçer için son derece mutlu olduklarını ifade ettiler. Görme engelli bireyler, geçirdikleri güzel gün için Başkan Yücel ve Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi personeline teşekkür ettiler.
(AA-

11.05.2017 16:07:00 TSI
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