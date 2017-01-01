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Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nda bilim fuarı gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nda ÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleşti. Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nda bilim adına yapılan birbirinden özgün araştırma ve tasarım projeleri başarıyla sergilendi.

Fuara, Edremit Meslek Yüksekokul Müdürü Raif Sakin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, AK Parti İlçe Başkanı Metin Örkçü, AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Özyanık, Burhaniye Meslek Yüksekokul Müdürü ve Ensar Vakfı Edremit İlçe Başkanı Aytekin Ulutaş, okul müdürleri, öğretmenler ve çevre okullardan öğrenciler katıldılar.

Okul Müdürü Mustafa Süs yaptığı açıklamada, "Fatih İmam Hatip Ortaokulu kurumsal kimliğini vizyonu ve misyonu doğrultusunda gerçekleştirmiştir. Okulumuz, eğitim öğretim yılı başından itibaren, münazara, panel, yarışmalar, kültür gezileri gibi birçok etkinlikler düzenlemiş bu etkinlikleri TÜBİTAK Bilim Fuarıyla taçlandırmıştır. Okulumuzda öğrencileri yarış atı gibi görmekten imtina ediyoruz, onların akademik yönden başarılı olması tabii ki önemli ama daha çok sosyal kültürel ve değerler eğitimi adı altında kendilerini geliştirme, kendilerini tanıma ve anlamlandırma konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Ayrıca okulun açılmış olduğu günden bu yana gerek sosyal medya üzerinden gerekse bireysel irtibatlarla başlatmış oldukları kampanyayla okullarına kitap toplayan Fatih İmam Hatip Ortaokulu idarecileri ve öğretmenleri oluşturdukları kütüphanenin açılış sevincini de aynı gün yaşadılar. Okul Müdürü Süs, 110 öğrencisi bulunan okula 3.500 kitaplı bir kütüphane açtıklarını, kütüphanenin öğrencilere, öğretmenlere ve halka da açık olduğunu, kütüphanede her seviyeden kitap bulunduğunu söyleyerek, kütüphane yapımında kendilerine destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Yard. Doç.Dr. Raif Sakin'e teşekkür etti. Ayrıca kitap kampanyasında kendilerine destek veren herkese, fuara katılan davetlilere ve özellikle fuarın yürütücüsü olan Bilişim Öğretmeni Sultan Tilki'ye ve projede görev alan tüm öğretmen ve öğrencilere de teşekkür ettiğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç; "Çok kısa bir süre önce açılmış olmasına rağmen hem bu güzel bilim fuarını hazırlayan hem de hiçbir devlet katkısı olmadan tamamen kendi gayretleriyle okullarına 3,500 kitaplı bir kütüphane kazandıran Fatih İmam Hatip Ortaokulu idarecileri, öğretmenleri ve okul aile birliğini tebrik ediyor ve emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. " dedi.

(EME)



11.05.2017 16:09:42 TSI

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