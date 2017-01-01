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Erciş'te afet bilinci semineri ve yangın eğitimi



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde öğretmen ve öğrencilere yönelik afet bilinci ve yangın eğitimi verilerek, tatbikat yaptırıldı.

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen seminere, ilçedeki okullardan yardım ve afet sorumlusu olan öğretmenler katıldı. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Sürekli Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, AFAD Arama Kurtarma Personeli İlkcan Dolucan, öğretmenlere afet ve acil durumlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları, afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası alınacak tedbirler ile yangın konularında eğitim verildi. Ardından, Erciş Tenzile İlk ve Ortaokulu bahçesinde öğrencilerin de katıldığı uygulamalı yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

(NÇ-MSA-Y)



11.05.2017 16:14:26 TSI

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