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Tarımda sigortasızlığı azaltacaklar



(Fotoğraflı)



Adem Çakır

MANİSA (İHA) - SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, tarım sektöründe kayıt dışı istihdamla ilgili Köprübaşı ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Kayıtdışı istihdamın en fazla olduğu tarım alanında sigortalı sayısını artırmak için çalışmalarına hız veren SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt bu kapsamda Köprübaşı ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam Kemal Balaban, Belediye Başkanı Zafer Mergen ve esnaf odası başkanı Yusuf Özel'i makamlarında ziyaret eden SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, daha sonra çilek tarlaları, zeytinlikler ve ilçe halinde çiftçi ve işçilerle bir araya geldi. Yavuz Kurt yaptığı açıklamada, "Manisa sanayisiyle olduğu kadar, bereketli topraklarıyla da coğrafyamızın en önemli şehirlerinden bir tanesi. İlimizde, 2016 yılı tarımsal üretim değeri 10 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşti. Bu büyüklükte katma değer yaratan bir sektörde sigortalı çalışma oranı ise oldukça düşük. Sigortalı bildirimi olan tarım işçilerimiz ve toprağı işleyen çiftçilerimizin sayısı ilimizde 47 bin. Türkiye'de ve Manisa'da tarım sektörü, kayıt dışılığın en yaygın olduğu alan olarak göze çarpıyor. 2002 yılında tarımda kayıt dışı istihdam yüzde 91 iken, 2016 yılında bu oran yüzde 82'ye geriledi. Bu kabul edilebilir bir iyileşme değildir. Ancak, belirtmeliyim ki, özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde, hizmet akdiyle süreksiz işlerde, yani niteliği itibariyle 30 günden az süren işlerde çalışanlar kanunen sigortalı sayılmıyorlar. Gerek Manisalı olup tarlalarda çalışan, gerekse farklı bölgelerden şehrimize gelip tarım sektöründe sürekli işlerde çalışan işçilerimizin ise sigortalı bildirimlerinin yapılması, böylelikle, emeklilik haklarını elde edebilmeleri ve sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri gerekiyor. Bu amaçla, kayıt dışı istihdamla mücadelede bilinçlenmenin önemi yadsınamaz bir gerçek." dedi.

Manisa SGK İl Müdürlüğü olarak, ilçe belediyelerinde, ziraat odalarında, entegre tarım işletmelerinde, tarlalarda ve köylerde bilinçlendirme çalışmaları başlattıklarını kaydeden Kurt şunları söyledi:

"Bizzat muhataplarımıza giderek sigortalı çalışmanın önemini ve nasıl bildirimde bulunabileceklerini anlatıyoruz. Köprübaşı ilçemizde, Akhisar'da ve Saruhanlı'da sahaya inerek bu çalışmalarımızı başlattık. Ziraat Odalarında, tarlalarda, işletmelerde yapmış olduğumuz görüşmelerde tarımda sigortalı olma algısının yeterince yerleşmediğini üzülerek gördüm. Denetimlerimizi de sıklaştırarak, tarım işçilerimizin alın terlerinin karşılığı ve geleceklerinin teminatı olan sosyal güvenliklerini temin etmekte kararlıyız. Denetim ve eğitimle tarımda sigortasız işçi olmanın bir kader olmadığını kanıtlayacağız."

(AÇ-SC)



11.05.2017 16:17:43 TSI

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