ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilecik'te 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü kutlandı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:26
Bilecik'te 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü kutlandı
Bilecik'te 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü kutlandı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bu yıl 8'incisi kutlanan 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları Alt Birliği'nin (BİSAB) ortaklaşa düzenlediği panelle Bilecik'te kutlandı.
'Geçmişten Günümüze Bitki Islahı' temasıyla düzenlenen panele konuşmacı olarak Prof. Dr. S. Ahmet Bağcı, Prof. Dr. Fahri Altay ve Dr. Ercan Özkaynak katılırken, programa Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Durali Koçak, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Açılış konuşması yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, insanın yerleşik hayata geçmesiyle bir bilim haline gelen bitki ve hayvan ıslahı bugün 7 milyarı bulan dünya nüfusuna yeterli gıdayı sağlayabilen büyük bir akademik alan haline geldiğini belirtti. Taş, "Bu akademik alan hızla değişen dünyanın, küresel iklim değişikliği gibi yeni sorunlarına karşın gerekli bilgi ve donanımı üretebilmekte ve hayata geçirebilmekte. Yine ülkemize baktığımızda ıslah çalışmaları 80 Milyon nüfusumuza gerekli besin maddelerini sağlayabilmekte ve ekonomik anlamda da önemli bir girdi oluşturmaktadır. Bu vesileyle bu çok önemli bilim alanında hizmet veren ıslahçı araştırmacıların bilim dünyasına yaptıkları katkı için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu program vesilesiyle üniversitemize teşrif eden sayın müsteşarımıza, Bitki Islahçıları Alt Birliğinin değerli yöneticilerine, Türkiye Tohumcular Birliğine, değerli panelistlere çok teşekkür ediyorum. 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günümüz kutlu olsun" dedi.
Belediye Başkanı Selim Yağcı, Şeyh Edebali Üniversitesinin 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldiklerini belirterek, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Durali Koçak beyin de yer aldığı programda ülkemiz doğal kaynakları arasında en başta yer alan tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış bulunduk. Köklü bir medeniyetin mensupları olarak sahip olduğumuz doğal tohum zenginliğini koruyup, ir yandan da gelişen genetik bilimiyle harmanlayarak kendimize özgü tohumları oluşturmak var gücümüzle daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi.
Programın sonunda Milli Tarım Projesi kapsamında 'Nasıl bir bitki ıslahı ve tohumculuk olmalıdır?' konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren üniversite öğrencilerine ödül verildi.
(CKT-MET-Y)

11.05.2017 16:35:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Yalçın, İş Ticaret ve Kültür Merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN YALÇIN, İŞ TİCARET VE KÜLTÜR MERKEZİNDEKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Başkan Bakıcı Ankara'da temaslarda bulundu
YEREL

BAŞKAN BAKICI ANKARA'DA TEMASLARDA BULUNDU
İlçe protokolü bu klipte rol aldı
YEREL

İLÇE PROTOKOLÜ BU KLİPTE ROL ALDI
Bilecik'te sınıf arkadaşını bıçaklayan öğrenci tutuklandı
YEREL

BİLECİK'TE SINIF ARKADAŞINI BIÇAKLAYAN ÖĞRENCİ TUTUKLANDI
Demir Döküm'den 40 milyon liralık yatırım
YEREL

DEMİR DÖKÜM'DEN 40 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Bilecik'te karbonmonoksit zehirlenmesi
YEREL

BİLECİK'TE KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

Bilecik'te 3. Üniversite Tanıtımı ve Kariyer Günleri başladı
YEREL

BİLECİK'TE 3. ÜNİVERSİTE TANITIMI VE KARİYER GÜNLERİ BAŞLADI
Hafızlık yarışması Bilecik seçmeleri yapıldı
YEREL

HAFIZLIK YARIŞMASI BİLECİK SEÇMELERİ YAPILDI
Bilecik'te Masa Tenisi Aday Hakem Kursu başladı
YEREL

BİLECİK'TE MASA TENİSİ ADAY HAKEM KURSU BAŞLADI
Türkiye Şampiyonu halterciler ödüllendirildi
YEREL

TÜRKİYE ŞAMPİYONU HALTERCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Bilecik'te lodos seralara zarar verdi
YEREL

BİLECİK'TE LODOS SERALARA ZARAR VERDİ
Osmanlı Mimarisi çeşmeden su yerine şerbet aktı
YEREL

OSMANLI MİMARİSİ ÇEŞMEDEN SU YERİNE ŞERBET AKTI
Özel gereksinimli çocuklardan özel gösteriler
YEREL

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDAN ÖZEL GÖSTERİLER
25 kursiyer kadın unutulmaya yüz tutmuş Lefke Bezi dokumaya başladı
YEREL

25 KURSİYER KADIN UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ LEFKE BEZİ DOKUMAYA BAŞLADI
Bozüyük Kent Konseyinden öğrencilere afete hazırlık ve afet haberleşme eğitimi
YEREL

BOZÜYÜK KENT KONSEYİNDEN ÖĞRENCİLERE AFETE HAZIRLIK VE AFET HABERLEŞME EĞİTİMİ
Türk Halk Müziği Korosu'ndan &quot;Bahar Konseri&quot;
YEREL

TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU'NDAN "BAHAR KONSERİ"
Başkan Bakıcı'nın Engelliler Haftası mesajı
YEREL

BAŞKAN BAKICI'NIN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI
Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi
YEREL

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde adli muhasebe uygulamaları masaya yatırıldı
YEREL

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİNDE ADLİ MUHASEBE UYGULAMALARI MASAYA YATIRILDI
Bozüyük'te trafik haftasında sürücüler unutulmadı
YEREL

BOZÜYÜK'TE TRAFİK HAFTASINDA SÜRÜCÜLER UNUTULMADI
Bilecik'de hakim ve savcı atamaları
YEREL

BİLECİK'DE HAKİM VE SAVCI ATAMALARI
Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'den Berat Kandili Mesajı
YEREL

OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN'DEN BERAT KANDİLİ MESAJI
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 10. yıl coşkusu
YEREL

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ'NDE 10. YIL COŞKUSU
Kayı Boyu Camiinin girişinde çalışmalar devam ediyor
YEREL

KAYI BOYU CAMİİNİN GİRİŞİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...