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Model uçak tutkunları Toroslar'da buluşacak

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:27
Model uçak tutkunları Toroslar'da buluşacak
Model uçak tutkunları Toroslar'da buluşacak

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Korukent Mahallesi'nde inşa ettiği Model Uçak Pisti'nde model uçak tutkunlarını ağırlayacak.
Mersin Üniversitesi Spor Kulübü ve Mersin Üniversitesi Hava Sporları Topluluğu ile birlikte bu yıl 'hava şehitleri' anısına düzenlenecek olan Mersin 6. Radyo Kontrollü Model Uçak Gösterisi, 14 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.
Türk gençliğini havacılık sporuna da yönlendirmek istediklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek olan etkinlikle Türkiye genelindeki model uçak tutkunlarını bir araya getireceklerini vurguladı. Etkinliği, havacılığın gelişmesi yönünde çok önemli olarak gördüklerini ifade eden Başkan Tuna, Mersin halkını 6. Radyo Kontrollü Model Uçak Gösterilerini izlemeye davet etti.
(KYM-Y)

11.05.2017 16:36:53 TSI
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