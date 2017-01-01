Trafik polisleri öğrencileri bilgilendirdi
(Fotoğraflı)
Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Sarıgöl Atatürk Ortaokulunda düzenlenen programda İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim ve Tescil Bürosu ekipleri öğrencileri bilgilendirdi.
Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Toplantı Salonunda trafik polisleri tarafından öğrencilere trafik kurallarını öğreten videolar gösterilirken, öğrencilere trafik broşürleri dağıtıldı.
Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen programda trafik polisleri özellikle öğrencilerin servis araçlarına inişleri, binişleri, araç içerisinde yapılmaması gereken kuralları anlattı. Servis araçlarını bekleme duraklarında beklenmesi, ilçeye yeni kurulan trafik ışıklarında yayaların geçecekleri yerler anlatılırken, trafik ışıklarının anlamları üzerinde duruldu. Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin, programın öğrenciler yönünden oldukça yararlı geçtiğini ifade etti.
(VS-SC)
11.05.2017 16:42:48 TSI
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