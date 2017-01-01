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FETÖ'dan 1 avukat tahliye edildi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:35
FETÖ'dan 1 avukat tahliye edildi

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 1 avukat tahliye edildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY'den tutuklanan avukat Mehmet İ.İ. ve Oğuz Ç.'nin görülen duruşmasında sanıklar telekonferans sistemi ile savunma yaptı. Mahkeme heyeti tarafından yapılan sorgulama neticesinde, Avukat Mehmet İ.İ'nin tutukluluk haline devam edilmesine, Avukat Oğuz Ç.'nin ise tahliyesine ve mahkemenin ileri bir tarih ertelenmesine karar verildi.
(COŞ-SK)

11.05.2017 16:45:24 TSI
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