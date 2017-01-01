YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. FETÖ'dan 1 avukat tahliye edildi

FETÖ'dan 1 avukat tahliye edildi



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 1 avukat tahliye edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY'den tutuklanan avukat Mehmet İ.İ. ve Oğuz Ç.'nin görülen duruşmasında sanıklar telekonferans sistemi ile savunma yaptı. Mahkeme heyeti tarafından yapılan sorgulama neticesinde, Avukat Mehmet İ.İ'nin tutukluluk haline devam edilmesine, Avukat Oğuz Ç.'nin ise tahliyesine ve mahkemenin ileri bir tarih ertelenmesine karar verildi.

(COŞ-SK)



11.05.2017 16:45:24 TSI

NNNN

