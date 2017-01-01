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Vali Çiçek, Marmaris'te Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:47
Vali Çiçek, Marmaris'te Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi
Vali Çiçek, Marmaris'te Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Muğla Valisi Amir Çiçek, halk buluşmaları kapsamında Marmaris'te mahalle muhtarları ile bir araya geldi.
Marmaris Hisarönü Köy Kahvesinde gerçekleşen buluşmada, Vali Amir Çiçek, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Albay Oğuz Bavbek, il ve ilçe kurum müdürleri, mahalle muhtarları katıldı.
Vali Çiçek, konuşmasının öncesinde bugünün berat kandili olması sebebiyle muhtarların berat kandilini kutlayarak konuşmasına başladı.
Vali Çiçek, "Sizleri Muğla'ya çağırıp gelin görüşelim diyebilirdim. İlçeniz, beldeniz ile ilgili konuları sizlerin ağzından dinlemek istedim. Sorunlarınıza çözüm bulmak için buradayım. Bahaneler üretmeden çalışacağız. Güçlü Türkiye olma yolunla azimle kararlılıkla işleri çözümleyeceğiz" dedi.
Vali Çiçek, 2,5 yıldır Muğla'da görev yaptığını söyleyerek, bu süre boyunca vatandaşlarla birebir görüştüğünü, dile getirilen sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalarının takipçisi olduğunu belirtti.
15 Temmuz 2017 darbe günü yaşananları hatırlatan Vali Çiçek, "15 Temmuz'da yaşananlar bölücü terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devletini yok etme planlarının uygulamasıydı. Bizler öyle güçlüyüz ki onlara bu fırsatı vermedik. Sadece Marmaris, Muğla değil tüm Türkiye'de meydanları boş bırakmayarak milli irademize, birliğimize, dirliğimize sahip çıkarak hainlere derslerini verdik. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık ve şükranlarımı iletiyorum" dedi.
Dinamik, sorunları çözen, vatandaş odaklı bir anlayışla çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Çiçek, " Toplumda güçlü ve dinamik olmak için başta kendim olmak üzere ilçede kaymakamlar, il ve ilçe müdürleri, memurlar ile eşgüdüm içinde çalışıyoruz. Temel amacımız sizlere sağlıklı, hızlı ve kesintisiz hizmet sunmak. Bürokrasiye takılı kalmayacağız. Çözüm için hep birlikte çalışacağız" dedi.
Vatandaşın devlete ulaşması noktasında Muhtarların Devletin ilk kapısı olduğunu kaydeden Vali Çiçek, resmi kurum amirlerine de seslenerek; "Turizm, tarım, ticaret hangi alanda olursa olsun ilgili kurumlar sorunlarınıza çözüm bulacaklar. Devletimiz; dinamik, aktif ve güçlü bir devlet" şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.
(VE-MB-Y)

11.05.2017 16:57:36 TSI
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