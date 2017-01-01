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Besni Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:54
Besni Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı
Besni Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Ramazan Kuyu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2016-2017 eğitim öğretim yılı sene sonu kermes ve sergisi açıldı.
Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen kermeste el emeği göz nuru eserler görevli öğretmenler ve idareciler tarafından davetlilere sunuldu.
Düzenlenen kermesle ilgili konuşan İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muhammet Aslan, "2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 68 farklı alandan 186 kurs düzenlenmiş olup, şu ana kadar 3 bin 600 vatandaşımızdan başarılı olanlara sertifikaları dağıtıldı. Burada öğrencilerimiz bir taraftan beceri kazanırken, bir taraftan da üretmenin keyfini yaşıyorlar. Amacımız kurumsal tanıtımı sağlamak, kursiyerlerimizin el emeği olan bu ürünleri sergileyerek kursiyerleri onurlandırmak ve vatandaşlar ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz arasındaki ilişkiyi artırmaktır" dedi.
Daha sonra konuşan Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ise, "Besni Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün açmış olduğu çeşitli alanlarda yıl boyunca üretilen ve yapılan çalışmaların sergisi yapıldı. Bu sergide emeği geçen tüm hocalarımıza, kursiyerlerimize gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu çalışmalar daha çeşitlenerek ve gelişerek devam eder" ifadelerini kullandı.
Düzenlenen programa Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Jandarma Komutanı Arif Bekar, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
(RK-SD-Y)

11.05.2017 17:03:09 TSI
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