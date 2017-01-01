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İlçe protokolü bu klipte rol aldı

- Protokol üyeleri emniyet kemeri kullanmanın önemine dikkat çekti



(Fotoğraflı - Görüntülü)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından sürücüleri emniyet kemeri kullanmaya teşvik etmek amacıyla ilçe protokolünün katılımıyla 'Emniyet kemeri' konulu video klip hazırlandı.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan video klip çalışmasında İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, TSO Başkanı Buğra Levent, S.S. 2 nolu Öz Bozüyük Kooperatifi Başkanı Mustafa Bayrak, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kayacık, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Nejdet Kayırmaz, Minibüsçüler Derneği Başkanı Köksal Kacır ve Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli rol aldı. Hazırlanan çalışmada ilçe protokolü emniyet kemeri kullanmanın önemine dikkat çekerek uygulamalı olarak projeye destek verdi. Sloganlarıyla emniyet kemeri kullanmanın önemine değinen ilçe protokolü bu çalışmayla örnek bir uygulamaya imza attılar.

(İC-MET-Y)



11.05.2017 17:03:26 TSI

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