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Bulanıklı öğrencilerden çevre yürüyüşü



(Fotoğraflı)



MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün organizatörlüğünde, Bulanık Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle öğrenciler tarafından çevreye duyarlılık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çevre sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak amaçlı gerçekleşen yürüyüşe Kaymakam Hacı Arslan Uzan ile Bulanık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 420 öğrenci katıldı. Bulanık Belediyesi tarafından eldiven ve çöp torbaları dağıtıldıktan sonra öğrenciler çöp toplayarak yürüyüşlerine devam ettiler.

Öğrenciler, hükümet konağı önünde başladıkları yürüyüş boyunca doğal yaşama saygı içerikli afişler taşırken, çevre sorunlarına dikkat çeken sloganlar attılar. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 'Çevreye Duyarlılık' temalı yürüyüşlerine Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Tekin Erdoğan öncülük etti.

Yürüyüşün sonunda konuşan Kaymakam Hacı Arslan Uzan, yürüyüşün önemine dikkat çekerek, "Birçok çevresel problemimizin olduğunu biliyoruz. Dünyanın en önemli ve en temel sorunu bugün çevre sorunudur. Bizim burada yapmak istediğimiz, çevre duyarlılığıdır. Kentin güzellikleri kirli olduğu sürece, o güzelliklerde ortaya çıkmaz. Bulanık ilçemizin hak ettiği ortama ve güzelliğe kavuşması için bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

(MSA-Y)



11.05.2017 17:04:39 TSI

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