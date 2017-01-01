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Halk günü toplantıları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Halk günü toplantıları Vali Mehmet Aktaş başkanlığında, 100. Yıl Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapıldı.

Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini doğrudan temas kurmak suretiyle yerinde dinlenmesi, değerlendirilmesi ve toplumun tüm kesimlerine daha geniş bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla Vali Mehmet Aktaş Başkanlığında düzenli olarak yapılan halk günü toplantısı 100. Yıl Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapıldı.

Toplantıya Vali Mehmet Aktaş'ın yanı sıra İl Müdürleri, Üniversite Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi ve Kılavuzlar Mahallesi Muhtarları ile bu mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımız katıldı.

Toplantıya katılan vatandaşlara tek tek söz vererek özellikle iş, sağlık, ulaşım, alt yapı mağduriyeti ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Aktaş, sorunların çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

(YE-YE-Y)



11.05.2017 17:06:45 TSI

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