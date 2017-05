YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fatsa ORMEK'in el emekleri görücüye çıktı

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) Fatsa ilçesinde düzenlenen yıl sonu sergisi ile halkın beğenisine sunuldu.

Sergi açılışı öncesi Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı katılımcılara gösteri sundu. Serginin açılış konuşmasını yapan Saadet Sade isimli kursiyer, "Biz kadınlar bir araya gelerek hayatımızın en önemli unsuru olan zamanımızın her dakikasını, her saniyesini hayırlı bir şekilde değerlendirmek isteriz. Eğer kişiler iyi yönlendirilirse, başarı mutlak gelir. Her gün aynı işlerle uğraşan, günleri birbirinin kopyası olan insanlar için ORMEK kursları bir nimettir. Burada el işi ürünleri yaparken üretken olabileceğimi gördüğümdeki mutluluğumu anlatmam mümkün değil. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki; insana hizmet hakka en büyük ibadettir. Diğer branşların da özellikle gençlere olan katkıları göz ardı edilemez. Burada amaç; her bireyin kendi varlığını gösterip, toplumun her alanında yer alabilecek, kendilerine olan özgüveni geliştirebilecek bireyler kazandırmak diye düşünmekteyim" dedi.

Ordu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoruh ise Büyükşehir Belediyesi olarak meslek ve sanat eğitimi kurslarının birincisini 2015 yılında Altınordu ORMEK ile 823 kursiyerin katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Akabinde sırasıyla Fatsa ve Ünye ilçelerimizde meslek ve sanat eğitimi kurslarımızın hizmete açmıştık. Bu iki yıla baktığımızda toplam 98 branşta 16 bin 222 kursiyere çeşitli alanlarda eğitim ve öğretim verdiğimizi gururla söyleyebilirim. ORMEK'in kapasitesi 98 branşla sınırlı değil. Ordu ORMEK olarak Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerimizdeki kurslarımızda toplamda 500 farklı branşta eğitim ve öğretim verebilme imkanına sahibiz. Eğer hemşerilerimiz dilerse 12 kişilik gruplar oluşturmak suretiyle ben şu eğitim öğretimi almak istiyorum derlerse biz bu imkanı da usta öğreticilerimiz eşliğinde kendilerine sunabilecek kapasite ve imkana sahibiz. Fatsa özelinde baktığımızda 2015 ve 2016 yılında 1982 kursiyerimize eğitim ve öğretim vermişiz. Bu yıl ise toplamda 65 branşta 33 usta öğreticimizin eğitim ve öğretim katkısıyla 3308 kursiyerimize Eğitim ve Hizmet vermekteyiz. Bu sayının daha da artmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi protokol mensupları tarafından kesildi ve birbirinden güzel el emeklerinin bulunduğu sergi gezildi.

Belediye Kültür Sarayı'nda gerçekleşen Fatsa ORMEK sergisinin açılışına ayrıca Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Reyhan Mollaoğlu, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, Elif-Der Fatsa Temsilcisi Hatice Anlayan, daire amirleri, kursiyerler ve çok sayıda ilçe halkı katıldı.

