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Otomobiller çarpıştı: 7 Yaralı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Vakkas İşitmen yönetimindeki 27 R 2444 plakalı otomobil ile İbrahim Cengiz yönetimindeki 39 DZ 039 plakalı otomobil Adıyaman Gölbaşı karayolunun Şanlıurfa kavşağında çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılırken, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(AHM)



11.05.2017 17:08:41 TSI

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