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Yalova'da AMATEM hizmet vermeye başladı



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - Yalova'da uyuşturucu ve alkol bağımlılarına hizmet verecek oan AMATEM faaliyete başladı.

İsmet Paşa Mahallesi'nde faaliyete giren AMATEM, uyuşturucu ve alkol bağımlılarına ayakta tedavi hizmeti verecek. Tamamen gönüllü olarak yapılacak başvurularda bağımlılara tıbbi ve psikolojik tedavi uygulanacak. Psikiyatrist Funda Çiçek, "AMATEM ilimizde ilk kez devreye girdi. Yalova Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği binası içerisinde kurulan merkez alkol ve madde bağımlılığına yönelik tedavi hizmeti veren ve bu konuda araştırmalar yapan bir merkez. Alkol ve madde kullananlar kabul edilmektedir. Mecburiu tedavi söz konusu olmayıp, kişilerin kendi istekleri ile tedavi yapılıyor. Merkeze başvuru sırasında kişilerin alkol veya madde kullanmamış olması veya alkol ya da madde etkisinde olmaması gerekiyor. Bağımlılık tedavisine başvuran kişilerin verilen randevuya gelmesi tedavi protokolüne uyması ve tedavi motivasyonu, tedavinin başarısı için önemli unsurlardan biridir" dedi.

(SÇ-MŞ)



11.05.2017 17:09:52 TSI

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