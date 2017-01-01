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Başkan Yalçın, İş Ticaret ve Kültür Merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:03
Başkan Yalçın, İş Ticaret ve Kültür Merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Yalçın, İş Ticaret ve Kültür Merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, inşaat çalışmaları süren İş Ticaret ve Kültür Merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Başkan Yalçın, "Bu merkez, ilçemizin sosyal ve ekonomik yönünden kalkınmasına çok büyük katkı sağlayacak. Otoparkı, 15 asma katlı dükkanı, 14 ofis dükkanları ve bin 200 kişilik çok amaçlı kullanım alanı ile ilçemiz gelecek yıllara hazırlanıyor. Bu projede bize maddi katkı sağlayan dönemin Başbakan Yardımcısı şimdi ise, AK Parti Ankara Milletvekili olan hemşehrimiz Doç. Dr. Yalçın Akdoğan'a, şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.
(CKT-DA-Y)

11.05.2017 17:12:01 TSI
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