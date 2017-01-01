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Sessiz çığlıkların sesi oldular



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Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun 19 Mayıs İlçe Müftülüğünde görevli Kur'an kursu öğreticileri ile cami imamları Engelliler Haftası'nı işaret dile eğitimi ile kutladı.

19 Mayıs Müftülüğü Engelliler Haftası'nda farklı bir program düzenledi. 10 -12 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla İlçe Müftülüğü ile İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işaret dili programı 19 Mayıs Belediye Düğün Salonu'nda Bafra Esentepe İşitme ve Görme Kur'an Kursu Öğrencisi Burcu Büyük Demir'in Kur'an-ı Kerimi yüzünden okuması ile başladı.

19 Mayıs İlçe Müftüsü Emin Patan yaptığı açılış konuşmasında, "İlçe Müftülüğümüz bünyesinde görev yapan imam hatiplerin ve Kur'an kursu hocalarımızın Hamidiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katılmış oldukları işaret dili eğitiminin sonunda neler kazandığını hep birlikte görmek için buradayız" dedi.



"Bu etkinlikler farkındalık eğitimi"

19 Mayıs İlçe Kaymakamı Yavuz Güner, "İlçemizde Engelliler Haftası dolayısıyla İlçe Müftülüğümüz güzel bir program düzenlediler. Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığımız bu etkinlikler, farkındalık eğitimidir. Etkinliğin amacı engelli kardeşlerimizle bir araya gelmek, bir birimizi daha iyi anlayabilmektir. Sahnede işitme engelli kardeşimizin okuduğu Kur'an-ı Kerimi bazılarımız baktığı zaman anlayamadı, onu aynı durumda olanlar anladı. 19 Mayıs Kaymakamlığı olarak Engelliler Haftası'nda engelli kardeşlerimize günlük hayatlarında nasıl yardımcı oluruz aynı düşünceyi, nasıl paylaşırız adı altında programlar yapacağız" diye konuştu.



"Merhamet etmeyene merhamet olunmaz"

Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı ise, "Çok programları katıldım ama bu program bir başka. Sağlıklı insanlar engellilerin bu ülkenin bir ferdi ve vatandaşı olduğunu asla unutmamalı. Parkta bile sağlıklı insanların engellilerden rahatsız olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Unutmayın sağlıklı olanlar, siz bir gün hesaba çekilecek ama o engelliler o hesaptan çok kolay kurtulacak. Bizim imtihanımız onlar olacak, merhamet etmeyene merhamet olunmaz, engelli kardeşlerimiz bu ülkede insan yerine konulmasını istiyor "şeklinde konuştu.

Programda işaret dili ile 32 farz hutbe Kur'an'ı Kerim'den ayetler anlatıldı.

Programa ayrıca 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Abdullah Tekelier, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Akdoğan, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşları yetkilileri katıldı.

(ŞU-SLH-Y)



11.05.2017 17:13:08 TSI

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