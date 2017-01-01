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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçede bulunan bazı ilkokul ve anaokullarının öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendi hem de keyifli dakikalar yaşadılar.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde yer alan trafik ekipleri ilçe genelinde yer alan bazı ilkokul ve anaokullarında eğitim-öğretim gören öğrencilere uygulamalı olarak trafik eğitimi verdi. Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesindeki parkurda yapılan eğitime Kaymakam Levent Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Gürzsoy, Ergene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erkan Çinar, Marmaraereğlsi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadullah Kalaycı ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Volkan Torun ile davetliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Görevli jandarma personeli tarafından öğrencilere temel trafik kuralları önce teorik ardından da pratik olarak aktarıldı. Yaya geçidi, trafik ışığı gibi kavramları trafik parkurunda yerinde görerek, öğrenen çocuklar akülü araçlara da bindirilerek trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendiler.

Öğrenciler için çeşitli aktivitelerin de düzenlendiği etkinliğe katılanlar tavşan Momo ve palyaço kostümü giren animatörler eşliğinde eğlenerek çeşitli oyunlar oynadılar. Yiyecek, içecek ikramında da bulunulan çocuklara günün anısına oyuncaklar da hediye edildi. Düzenlenen etkinlik günün anısına fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.

(SŞ-MEF-Y)



11.05.2017 17:23:07 TSI

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