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Kocaeli'de kaçak avlananlara yakın takip

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:19
Kocaeli'de kaçak avlananlara yakın takip
Kocaeli'de kaçak avlananlara yakın takip

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de tatlı sularda izinsiz avlanmaya yapan amatör balıkçılara yönelik yapılan denetimlerde, izinsiz avlanma yapanlara ceza kesildi.
Kandıra ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının bir kısmını sağlayan Kandıra Namazgah Barajı'nda Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER), İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Kandıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Denetimlerde zaman ve tür yasaklarına uymayan çok sayıda amatör balıkçıya tutanak tutularak, haklarında yasal işlem uyguladı. Kaçak avcılıkta kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu. Yasal boyutlarda olmayan balıklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanak altına alındıktan sonra canlı şekilde suya iade edildiler.
Denetimler hakkında bilgi veren KAMADER Başkanı Engin Uztürk, "4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ Hükümlerine göre, 15 Mart - 16 Haziran tarihleri arasında bölgemizde sazan balığı başta olmak üzere bazı diğer türlerin avı yasaktır. Çünkü bu dönem bu balıkların üreme dönemidir. Bir sazan balığı üreme döneminde 300-400 bin arası yumurta bırakmaktadır. Ancak bunun yüzde 1'i yaşama şansı bulmaktadır. Birde buna yoğun av baskısını eklersek bu rakam çok aşağılara düşmektedir" dedi.
Av yasakları tamamen bilimsel çalışmalar neticesinde oluşturulduğunu ifade eden Uztürk, "Örneğin sazan balığının avlanma boy limiti 40 santimetredir. Bunun sebebi sazan balıkları 30-40 santimetre boya ulaştıktan sonra döl bırakmalarıdır. Ayrıca iklim şartları çok önemlidir. Hal böyleyken bize düşen Balık popülasyonunun artması ve sürdürülebilir avcılık için bu balıklara en azından bir kere döl şansı vermektir" diye konuştu.
Son olarak amatör balıkçılara yönelik bilgilendirme çalışmalarından da bahseden Uztürk, "Başta üyelerimiz olmak üzere ulaşabildiğimiz tüm amatör balıkçılara yönelik, balık türlerinin korunması, yaşatılması ve bilinçli avcılık için bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Av yasağıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordine içindeyiz. Denetimlerimizi diğer bölgelerimize de sıklaştıracağız. Amatör balıkçıların cezai işlemlerle karşılaşmamaları için av yasağının başlangıç ve bitiş tarihlerine, adet ve boy limitlerine uymalarını, uymayanları ise uyarmalarını bekliyoruz. Temiz çevre, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir avcılık dileğiyle, 'herkese rast gelsin' diyorum" şeklinde konuştu.
(GY-Y)

11.05.2017 17:27:56 TSI
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