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Eflani MYO ilk mezunlarını verdi



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi.

Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulun İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü'nden yaklaşık 50 öğrenci mezun oldu.

Mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Eflani'de ilk mezunları verdiklerinden dolayı mutluluk duydukları söyledi.

Polat, "Biz Üniversite olarak kalite odaklı bir yönetim anlayışına sahibiz. Kupkuru mezun vermek istemiyoruz. Bizim için önemli olan öğrencilerimizin mezun olduktan sonra iş bulma olayıdır. Üniversite için asıl gösterge budur. Yeni bölümler açmayı planlıyoruz, bunu da mezun olunduktan sonra iş bulma durumunu gözeterek yapacağız." dedi.

Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Avni ise, MYO'da bulunan eksiklerin üstesinden gelindiğini ve çok ciddi mesafeler kat ettiklerini söyledi. Öğrencilere klasik hoca öğrenci anlayışından uzak bir realite ile yaklaştıklarını belirten Avni, öğrencilere seslenerek "Kendinize her zaman doğru hedefler belirleyin. Önünüze engeller çıkacak ama asla yılmayın." dedi.

Konuşmalarından ardından okulu birincilikle bitiren Esra Koyun'a başarı belgesini Rektör Prof. Dr. Refik Polat verdi.

Mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ın yanı sıra , Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Avni ile akademik, idari personel, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

(YE-YE-Y)



11.05.2017 17:28:06 TSI

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