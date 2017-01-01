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Emniyet Çocuk güvenliği için il merkezinde alarma geçti



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünün koordinesinde 'Çocukların Korunması ve Huzur' operasyonu yaptı.

Türkiye geneli ile birlikte gerçekleşen operasyona Kırşehir'de İl Merkezi ve İlçe Merkezlerinden TEM Şube, KOM Şube, Asayiş Şube, Polis Merkezleri, Güvenlik Şube ekipleri katıldı.

Gerçekleşen operasyon ve aramalarda 67 okul çevresi kontrol edildi. Okul Çevrelerinde bulunan 203 şahsın GBT'si sorulurken 14 internet cafe, 5 oyun salonu, 33 kahvehane, 6 iddia bayii, 5 içkili restoran, 11 büfe, 63 okul çevresi trafik açısından da kontrol edildi.

Yapılan uygulamalarda suç ve suç unsuru olabilecek herhangi bir şeyle karşılaşılmadı.

(EÖ-SK)



11.05.2017 17:31:41 TSI

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