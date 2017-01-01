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Vali Erin vatandaşlarla bir araya geliyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin makamında ağırladığı vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinliyor.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen ve halkın sorunlarıyla yakından ilgilenen Vali Abdullah Erin, valilik makamında vatandaşları ağırlayarak, vatandaşların karşılaştığı sorunları tek tek not aldırarak, çözüme yönelik gerekli çalışmaların yapılması için de ilgili kurumlara talimat veriyor.

Vali Erin'in geleneksel hale getirdiği halk günleri ile vatandaşlar dertlerini, sıkıntılarını baskı altında kalmadan anlatıyor.

(CK-SD-Y)



11.05.2017 17:41:31 TSI

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