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Güzel Sanatlar Liseleri'nden "3 Lise 1 Sergi" adlı karma sergi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:33
Güzel Sanatlar Liseleri'nden "3 Lise 1 Sergi" adlı karma sergi
Güzel Sanatlar Liseleri'nden "3 Lise 1 Sergi" adlı karma sergi
- Osmaniye, Adana ve Mersin Güzel Sanatlar Liseleri, 2. Geleneksel Güzel Sanatlar Liseleri Osmaniye'de karma resim sergisi düzenledi

(Fotoğraflı)

Ali Celal Kaymak
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi, Adana Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi ve Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin resim ve özgün baskı eserlerinin yer aldığı "3 Lise 1 Sergi" isimli sergi, Osmaniye'de açıldı.
Özel bir AVM'de gerçekleştirilen 2. Geleneksel Güzel Sanatlar Liseleri Resim Sergisi'nin açılışını Vali Kerem Al, Abdurrahman Keskiner ve protokol mensupları birlikte yaptı. Daha sonra sergiyi gezen Vali Al, sergide eserleri yer alan tüm öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Sergide yer alan ve Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi'nin değişik sınıflarından 6 öğrencinin bir ayda yaptığı 5 metrelik 15 Temmuz mücadelesini anlatan resim de büyük ilgi gördü.
Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Cuma Aksu, sergi ile ilgili yaptığı açıklamada "Güzel Sanatlar Liseleri arasındaki karşılıklı işbirliğini ve ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla, eğitim alanında sergi düzenlemek ile birlikte günümüz sanat eğitimini ve geleceğini tartışmak, yönlendirmek ve sanat ürünlerini sergilemek amacıyla birlikte hareket etme kararı alınmıştır. Bu nedenle Resim, Heykel, Özgün baskı gibi konuları içeren ortak sergi düzenlenmiştir. İlki geçen yıl Adana Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi ev sahipliğinde başlayan '3 Lise 1 Sergi' temalı serginin bu yıl lisemizin ev sahipliğinde ikincisi gerçekleştiriliyor. Sergide; tuval üzerine yapılan resimle, desen çalışmaları, heykel çalışmaları gibi farklı üretimler yer almaktadır. Sergi 11-13 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak" dedi.
Serginin açılışına Vali Kerem Al, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Film Yapımcısı ve Yönetmen Abdurrahman Keskiner, Güzel Sanatlar Liselerinin Müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencileri de seslendirdikleri parçalarla sergiye renk kattılar.
(ACK-Y)

11.05.2017 17:41:49 TSI
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