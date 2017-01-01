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ÇBSK Başkanı Hasan Eligül: "Bizi masa başında elediler"

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:47
ÇBSK Başkanı Hasan Eligül: "Bizi masa başında elediler"
ÇBSK Başkanı Hasan Eligül: "Bizi masa başında elediler"

(Fotoğraflı)

Serdar Şahin
TEKİRDAĞ (İHA) - Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Başkanı Hasan Eligül, Edirne Belediyesi Edirnespor ile oynadıkları EBBL Play-Off Yarı Final serisi mücadelesinde Çorlu ekibinin seyircisiz oynama cezası almasına neden olan müsabaka gözlemcisi Yaşar Terzioğlu'nu tek taraflı rapor yazmakla eleştirerek, "Tek taraflı sadece Çorlu'ya cezayı kestiler ve bitirdiler. Spor sahada oynanır ve kazanılır. Bunu masa başında federasyonla beraber kazandılar ve gittiler" dedi.
2016 - 2017 sezonuna Eylül ayından beri başladık diyen Hasan Eligül, "Yaklaşık olarak 10 aydır çok iyi bir şekilde çalıştık. Gerçekten hocalarımızla, yöneticilerimizle beraber spor adına güzel işler yaptık. ÇBSK bölgesel lig takımı değil. Altyapılarda tüm kategorilerde basketbola hizmet veriyoruz. 700'e yakın sporcusu olan spor amaçlı bir kulüp. Ağırlığımızı bölgesel lige verdik, hedefimiz 2. Lig'e çıkmaktı. Çıkabilmek için meşakkatlere katlandık, takımımız iyiydi ve iyi maçlar çıkardık. 2. Lig'e çıkmak üzereydik ama maalesef maçlar sadece sahada kazanılmıyor" şeklinde konuştu.

"Taraftar arasında küfürleşmeler oldu ama karşılıklıydı"
Eligül, Edirne Belediyesi Edirnespor ile Edirne'de oynadığımız maçı kaybettik, orada da taşkınlıklar vardı ama önemli değil, sporda bunlar var diyerek, "İkinci maçı geçtiğimiz Cuma günü Çorlu'da oynadık 1 sayı farkla kazandık. İstenmeyen bazı küfür olayları oldu ama bunlar karşılıklıydı yani Edirne ve Çorlu taraftarları karşılıklı küfürleştiler. Bunları başkan olarak tasvip etmiyorum ama sporun içerisinde maalesef ki var ve yapacak da pek bir şeyimiz yok" açıklamasında bulundu.

"Gözlemci tek taraflı rapor yazmış"
Kazandıkları maçın ardından yazılan gözlemci raporunun tek taraflı olduğunu belirten Hasan Eligül, "Maçı kazandık ve maçtan sonra gözlemci arkadaşımız tek taraflı rapor yazarak, Edirne Belediyesi Edirnespor'un taraftarının hiçbir şey yapmadığını belirtmiş. Konuk takım taraftarlarının küfür ettiğini, sahaya girmek istediğini pet şişe attığını görmemiş tek taraflı rapor yazarak bizi maalesef bu yarışta zayıf bıraktı" değerlendirmesini yaptı.

"Planlanmış, programlanmış, el birliği yapmışlar"
Eligül, Edirnespor'u galip getirmek için el birliğiyle uğraştıklarını ifade ederek federasyonun açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Bir de tabii burada Edirne Belediyesi Edirnespor kulübünü de geçemeyeceğim Serdar Yiğitsoy'un menajerleri herhalde çok iyi kulis yaptı. Burada federasyon da maalesef ona uydu. Cuma günü 1 sayı ile aldığımız maçın ardından Cumartesi günü bize faks çekerek savunmamızı istedi. Savunmamızı verdik ama hiç kaile almamışlar. Faksla gelen dilekçeye 24 saat içinde cevap vermemiz istediler biz de Pazar günü 11.00 - 11.30 arasında savunmamızı yolladık ve hayret edilecek bir şekilde federasyon 1 saat içerisinde bize cezayı kesti. Yani olacak iş değil. Bunlar planlanmış, programlanmış Edirne'yi galip getirmek için el birliği yapmışlar ve maalesef bize seyircisiz oynama ve bin 500 TL para cezası verdiler. Biz hatasız olduğumuzu söylemiyoruz, biz de hata yaptık hayır demiyoruz, seyircinin yaptığı ama federasyon bana bir tane örnek göstersin. Edirne'de oynanan maçla ilgili ceza çıkmadı."

"Darp olmamış, saldırılmamış seyircisiz oynama raporu göstersinler özür dileyeyim"
Tek taraflı gözlemci raporu olduğunu ifade eden Eligül, "Burada tek taraflı bir gözlemci raporu var, federasyon da buna çanak tuttu. Bana göre Edirne Belediyesi Edirnespor menajeri Serdar Yiğitsoy federasyonu ezdi geçti. Federasyon bana bir tane örnek göstersin darp olmamış, saldırılmamış bir tane seyircisiz oynama raporu yollasın bana ben her şeyi geri alıp özür dileyeceğim. Darp yok, seyirci sahaya girdi takımla beraber eğlendi, galibiyeti kutladı. Maalesef bizi yarıştan aldılar ve maçı Edirne'ye verdiler. Edirnespor takımını ilk 6' ya soktular. Bunun için ÇBSK olarak 2010'dan beri basketbola hizmet ediyoruz, federasyon da bunu çok iyi biliyor ve maalesef Edirne ilk 6'ya kaldı" diye konuştu.

"Spor sahada oynanır bu maçı masada kazandılar ve gittiler"
Tek taraflı rapor ve karar hakkında değerlendirmede bulunan Eligül, "Tek taraflı rapor nedeniyle Edirne Belediyesi Edirnespor' a hiçbir ceza çıkmadı. Tek taraflı olarak Çorlu'ya cezayı kestiler ve bitirdiler. Spor sahada oynanır ve kazanılır. Bunu masa başında federasyonla beraber kazandılar ve gittiler" şeklinde konuştu.
(SŞ -BA-Y)

11.05.2017 17:56:25 TSI
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