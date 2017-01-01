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Yeşilyurt Belediyesinden eğitime destek

11 Mayıs 2017 Perşembe, 18:18
Yeşilyurt Belediyesinden eğitime destek
Yeşilyurt Belediyesinden eğitime destek
- Öğrencilere kitap çeki dağıtılacak

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediyesi, 6. Malatya Anadolu Kitap Fuarına katılan ve Yeşilyurt'ta bulunan liselerde okuyan 11. sınıf öğrencilerine 10 bin adet 5 TL'lik kitap çeki hediye edecek.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın talimatıyla gençlerin okuma alışkanlığını artırmak hedefiyle geçen yıl başlatılıp bu yıl da devam eden kitap çeki dağıtılmasıyla ilgili Yeşilyurt Kent Konseyi Binası toplantı salonunda bir tören düzenlendi. Törene Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muaz İçen, Yeşilyurt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lütfi İnan, Yeşilyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mehmet Cüreoğlu ile öğrenciler katıldı. Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, gençlerin eğitim hayatlarına katkı sağlayacak projelere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Gençlere yönelik projelere öncelik tanıdıklarını sözlerine ekleyen Çobanoğlu, "Kent Konseyi olarak gençlerimizi eğitim faaliyetlere yönlendirmek adına etkinlikler düzenliyoruz. Bu imkanları bize sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'a çok teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen "1001 Öğrenci Yeşilyurt'tan Çanakkale Gidiyor" gezi programı kapsamında sizlerle birlikte Gençlik Meclisi üyelerimizde Çanakkale'ye gittiler. Hepinizden övgü dolu sözlerle bahsettiler. Çanakkale gezisine gösterdiğiniz ilgi ve samimiyetinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin ise, toplumda okumakla ilgili yaşanan sıkıntıları gidermek adına eğitim hizmetlerine ağırlık verdiklerini söyledi.
Okuma alanında dünya ortalamasında gerilerde olduklarını dile getiren Başkan Yardımcısı Şahin, "İlk emri 'Oku' olan bir dinin mensupları olarak ne yazık ki çok fazla okumuyoruz. Bu gerçekten üzüntü verici bir durumdur. Son yıllarda ülkemizde okuma oranını artırmak, kitap okuma alışkanlığını daha iyi bir düzeye ulaştırma anlamında ciddi yatırımlar yapılıyor. Bireysel kütüphanelerin oluşturulması başta olmak üzere okul ve sınıf kütüphaneler hizmete sunularak bu alandaki sıkıntıların giderilmesi hedefleniyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak büyük destek verdiğimiz Yeşilyurt Kitap yurdu projesi kapsamında bugüne kadar 70'e yakın yazarımızı öğrencilerimizle buluşturduk, paneller ve konferanslar düzenledik, yazarların kitaplarını dağıttık. Eğitim hizmetlerine ayrı bir önem veriyoruz. Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'ın talimatlarıyla eğitim faaliyetlerimizi sürekli artırıyoruz. Çocuklarımızı kitap okumaya daha fazla teşvik etmeliyiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kitapla buluşmaları için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz" diye konuştu.
Gençleri daha fazla kitapla buluşturmak amacıyla hizmet ve yatırımlara ara vermeden devam ettiklerini hatırlatan Başkan Yardımcısı Şahin, "Malatya Büyükşehir Belediyemizin 15 Temmuz Şehitlerimiz anısına düzenlediği 6.Anadolu Kitap Fuarında dağıtılmak üzere Yeşilyurt İlçesindeki liselerin 11.sınıflarında okuyan öğrencilerimize 10 bin adet 5 TL'lik kitap çeki dağıtıyoruz. Her öğrencimize bu çeklerden iki adet vereceğiz. Öğrencilerimizde kitap fuarındaki yayın evlerinden kitap alırken bu çekler sayesinde indirimden yararlanmış olacaklar. Yeşilyurt Belediyesi olarak da yayın evlerine indirimden doğan alacaklarını ödeyeceğiz. Amacımız; gençlerimizi daha fazla kitapla buluşturmaktır" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından törene katılan öğrencilere 5 TL'lik kitap çeki takdim edildi.
(BT-SD-Y)

11.05.2017 18:27:38 TSI
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