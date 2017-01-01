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Ortaca Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu etkinliği



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Ortaca Halk Eğitim Merkezince yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi binasında açılan 2016-2017 eğitim-öğretim yılı, yıl sonu sergisinde, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından kursiyerler tarafından müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Halk Eğitim Merkezlerini, ülkenin hedeflerine ulaşmasında kendisine verilen görevi yerine getirdiğini ifade etti.

Halk Eğitim Merkezi kurslarının toplumsal birlik ve beraberliği sağlamada çok büyük etkileri olduğuna işaret eden Kaymakam Ürkmezer, "kurslar vesilesi ile kendilerindeki hazineyi keşfettiler. Merkezler bütün kurumlar ile ortak faaliyetler yürütüyor. Bütün görevlilerin bu kurslarda çok büyük emeği var" ifadelerini kullandı.

Ürkmezer, ilçedeki vatandaşların Halk Eğitim Merkezi kurslarına yönlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ortaca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Top ise 2016-2017 eğitim-öğretim yılında genel, meslek ve okuma yazma olmak üzere toplam 402 kurs açıp, 8 bin 431 kursiyere hizmet verdiklerini aktardı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Sergi açılışına; Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Hasgül, kurum müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

(CC-MB-Y)



12.05.2017 08:09:33 TSI

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