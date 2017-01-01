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Engelliler Haftası Farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

12 Mayıs 2017 Cuma, 09:03
Engelliler Haftası Farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi
Engelliler Haftası Farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da Engelliler Haftası dolayısı ile farkındalık yürüyüşü programı gerçekleştirildi.
Saat kulesi önünde başlayan yürüyüş programı Cumhuriyet meydanında engelli bireylerin hazırlamış oldukları el emeği ürünler sergisi ve Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan çocukların halk oyunları gösterileriyle devam etti.
Programda konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan; "Bu gün burada 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını kutlamak üzere sizlerle toplanmış bulunmaktayız. Engel fizikte değil Engel canda değil engeller zihindedir. Engelli olmak kişinin tercihi değildir. Hepimiz aslında bir engelli adayıyız. Herkesin engelli adayı olduğu bir yaşamda, onların sorunlarına çözümler üretmek için bu tür programlar düzenlenmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünya nüfusunun %12 si engellidir. Bu oran bizlere sorumluluklarımız her daim hatırlatmaktadır.
Engellilerin sağlıktan eğitime, İstihdamdan sosyal hayata varıncaya kadar bir dizi iyileştirmeler ve düzenlemeler yapılmaktadır.2005 Yılında ki yasal düzenleme ve 2010 yılındaki anayasadaki pozitif ayrımcılık ilkesi, bu alandaki çalışmalara ivme kazandırmıştır. Ancak daha çok yapılacaklar vardır. Bizler İl Müdürlüğü olarak bakanlığımızın bu alandaki politikalarını, ilimizde uygulamaya gayret ediyoruz. Engelliler için evde bakım, yasal haklara erişim, ücretsiz taşıma, engelli kimlik kartları, Erişilebilirlik denetimleri, kurumsal bakım hizmetleri vermekteyiz." dedi. İl Müdürü Muhammer Doğan'ın konuşmalarının ardından engelli bireylerin el emeği ürünlerinin bulunduğu alanlar gezilip hatıra fotoğrafı çekildikten sonra program son buldu.
Yürüyüş programına Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Alanur, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy,Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, Kadastro İl Müdürü Hasan Dayıkaraca, SGK İl Müdürü Nail Van, Engelsiz Yaşam Merkezimizde kalan engelli bireyler, Özel Rehabilitasyon Merkezleri ve vatandaşlar katıldı.
(FG-AA-Y)

12.05.2017 09:12:29 TSI
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