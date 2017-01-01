Gemerek'te TUBİTAK Bilim Fuarı açıldı
(Fotoğraflı)
Erhan Aksoy
SİVAS (İHA) - Gemerek Yurter Özcan Ortaokulu'nda TUBİTAK Bilim Fuarı açıldı.
TUBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışına Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç yaptı, Belediye Başkan Vekili Murat Ulaş, Gemerek Garnizon Komutanı Barış Ulucanlı, Gemerek Emniyet Müdür Vekili Serkan Küçük, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler misafirlere projenin amacı, işleyişi ve sonuçları hakkında bilgi verdi. Hazırladığı projeyi basın mensuplarına anlatan Sudenaz Boztepe,"Haritamızın içerisinde bakır teller bulunmaktadır. Dağlar, akarsular ve göller bulunan haritamıza kalemimizle dokunduğumuzda ışık yanıyor. 1.5 ayda öğretmenimizle birlikte hazırladığımız projemizin amacı eğlenirken öğretmek" dedi.
Bilim fuarında çeşitli dallarda hazırlanan onlarca proje misafirlerin ilgi odağı oldu.
(UY-Y-)
12.05.2017 09:39:00 TSI
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