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Lüleburgaz'da Engelliler Haftası etkinlikleri

- Öğrenciler Lüleburgaz Engeliler Derneğini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Engelliler Derneği üyeleri ve öğrenciler Engelliler Haftası dolayısıyla dernekte bir araya geldi.

Lüleburgaz Engeliler Derneği tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında dernekte etkinlik düzenlendi. İnsanlara kendilerini anlatamadıklarını kaydeden Lüleburgaz Engelliler Derneği Başkanı Ömer Dağ, "Derneğimizin önündeki araç park yasağına rağmen ben engelsizlerden kendimi kurtaramadım. Şu an tesadüfen sabah erken geldik. Başka zamanlarda geldiğimde orası dolmuş oluyor. Ben kendi arabama yer arıyorum. İnsanlara bir şekilde kendimizi anlatamıyoruz. Engelliler Derneği olarak dedik ki, madem bu işi yapıyoruz sivil toplum kuruluşu olarak genç nesillerden başlayalım ki farkındalık yaratmaya. Onlar geliştikçe sorunlarımız azalsın. Bu bir başlangıçtı" dedi.

(KA-MK-Y)



12.05.2017 09:51:28 TSI

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