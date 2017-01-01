Silvan'da liseler arası futbol turnuvası sona erdi
(Fotoğraflı)
Yusuf Batı
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapılan liselerarası futbol turnuvası sona erdi.
Silvan Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvanın final maçı Malabadi Anadolu Lisesi ile İMKB H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi arasında oynandı. Final karşılaşmasında rakibini 3-2 yenin Malabadi Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Silvan Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili İbrahim İçgil, Milli Eğitim Müdürü Seyithan Erboğa, İlçe Gençlik hizmetleri müdürü Meki Azizoğlu, ilçe kurum amirleri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların izlediği karşılaşmanın sonunda takımlara kupa ve madalyaları verildi.
(YB-MP-Y)
12.05.2017 10:34:58 TSI
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