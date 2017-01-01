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Mahalle sakinlerinden Başkan Vekili Öztürk'e teşekkür



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesindeki mahalle sakinleri, göreve başladığı günden itibaren yaptığı hizmetlerden dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'e teşekkür ettiler.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, göreve geldiği günden itibaren gerek belediye hizmetleri noktasında gerekse sosyal ve kültürel alanlarda başlattığı çalışmalar nedeniyle herkesin takdirini alıyor. Kısa sürede yaptığı yerinde hizmetlerle ilçe halkının sevgisini kazanan Öztürk'e mahalle sakinleri teşekkür etti.

Çalışmalar neticesinde ilçenin güzel bir görünüme sahip olduğunu ifade eden Halilağa Mahallesi sakinlerinden Süleyman Güzel, "Gerçekten son zamanlarda inşaat konusunda olsun, asfalt konusunda olsun, büyük bir ilerleme kaydedilmiştir. Sokaklarımız ve yollarımız ayrı bir güzelliğe bürünmüştür. Ben bu hizmetlerden dolayı Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk başta olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Turan Ateş de, yaptığı çalışmalardan dolayı Öztürk ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e teşekkür ederek, bu hizmetlerin devam etmesini arzuladıklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in destekleriyle Cumhuriyet Mahallesi'nde startı verilen asfalt çalışmalarının ilçeye bağlı tek bir sokak kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ise, "Yol asfaltlama çalışmalarımız ekim sonuna kadar aralıksız devam edecek olup, hedefimiz belediye sorumluluk alanlarımızda asfalt olmayan tek bir yol bırakmamaktır. Ancak bu çalışmaları yaptığımız sokaklarda altyapı çalışmalarının bitmiş olması lazım. Çünkü altyapısı olmayan yere asfalt dökülmesi uygun değil. Bu nedenle altyapısı bitmiş tüm mahalle ve köy yollarımızın tamamına asfalt dökeceğiz" dedi.

2017 yılı içerisinde hedeflerinin 100 kilometrelik yolu asfaltlamak olduğunu dile getiren Öztürk, bu çalışmalarda kendilerine destek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve çalışanlarına teşekkür etti.

(ATL-MSA-Y)



12.05.2017 10:40:36 TSI

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